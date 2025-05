Autotrasporto, Ruote Libere: 'Nuove norme, ennesimo schiaffo alla categoria'

'Il mondo dell'autotrasporto attendeva da tempo una svolta dal punto di vista legislativo, ma le modifiche normative da poco varate riguardanti i tempi di pagamento e l’indennizzo per l’attesa al carico ed allo scarico dei mezzi, sono l'ennesima presa in giro della categoria. Non solo non si tengono in considerazione le richieste delle tante piccole e medie imprese piegate da una legge inapplicata fin dalla sua nascita, ma si finisce addirittura per peggiorare il quadro'. A parlare è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.'Inutile dire che la revisione di regole ormai fuori tempo non rappresenta solo un punto formale per gli autotrasportatori, ma potremmo dire che è il presupposto stesso per la sopravvivenza di tante aziende - continua Cinzia Franchini -. Senza certezza su tempi di pagamento e senza tutele riguardanti le attese nelle procedure di carico e scarico, le piccole e medie imprese rimangono strozzate. Non solo perdono ulteriormente di competitività, ma cedono terreno all' economia illegale che, agendo su dinamiche fuori mercato, ha tutto il tempo per aspettare. Eppure tutto questo, per l'ennesima volta, non è stato tenuto in nessuna considerazione dal legislatore, che pur ha sentito il bisogno di mettere mano al quadro normativo.Sui tempi di pagamento, invece di puntare su controlli serrati e su una riduzione rispetto ai due mesi previsti, si è introdotto un nuovo balzello burocratico rappresentato dalla verifica della Antitrust, attivata su segnalazione. Un passaggio che inevitabilmente allungherà i tempi reali di pagamento e che siamo certi difficilmente verrà attivata dagli autotrasportatori. Sul fronte dell’indennizzo per l’attesa carico-scarico dei mezzi di trasporto si è utilizzata la riduzione della franchigia di base a 1,5 ore come specchietto per le allodole per celare la mancata introduzione di meccanismi automatici di controllo. Scelte - chiude Cinzia Franchini - che si innestano in un quadro che lascia immutati tutti gli altri problemi della categoria, dal tema del rimborso pedaggi, al nodo della carenza infrastrutturale, passando per la costante discesa verso una de-professionalizzazione che non conosce argini'.