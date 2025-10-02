'Strada regionale 206 vietata ai mezzi pesanti: assurdo obbligare autotrasportatori a usare l'autostrada'
Parlano il presidente e il vicepresidente Toscana dell'associazione Ruote Libere, Alessandro Giannasi e Marco Panattoni
'Parliamo di un asse stradale fondamentale e la cui unica alternativa ad oggi è rappresentante dal collegamento autostradale - spiega Alessandro Giannasi -. Di fatto per un autotrasportatore significa un costo aggiuntivo a viaggio pari a 31 euro, poiché a tanto ammonta il costo del pedaggio andata-ritorno per la tratta in questione. Una spesa che difficilmente può essere assorbita dalla committenza e che quindi ricade totalmente sulla singola impresa di autotrasporto. Parliamo di una strada ex Statale, oggi Regionale, che - tolti i periodi estivi - non accoglie una mole di traffico tale da imporre un divieto simile, ma qualora la Prefettura ritenesse necessario un simile provvedimento per la sicurezza stradale, allora occorrerebbe prevedere parallelamente ristori e rimborsi per l'unica categoria penalizzata da tale decisione'.
