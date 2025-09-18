Festival Filosofia a Modena, Giovanardi: 'Nessun rispetto per Piazza Grande sito Unesco'

'Come è noto Piazza Grande, il Duomo e la Ghirlandina sono patrimonio dell'Unesco, cioè siti di eccezionale valore culturale o naturale (in Italia sono 61). Dopo la riforma Franceschini la competenza su questi siti è passata ai Comuni che ne possono consentirne l'uso in base ai loro Regolamenti. Secondo il Regolamento del Comune di Modena in Piazza Grande possono essere montate strutture mobili soltanto a distanza di 5 metri dal Duomo e di due dalla Pietra Ringadora e Palazzo Comunale, i palchi devono essere di dimensioni contenute e preferibilmente scoperti, il montaggio deve avvenire nelle 24 ore precedenti e lo smontaggio entro le 24 ore successive , salvo tempistiche diverse espressamente motivate e autorizzate. Le foto sopra, scattate da martedì scorso in avanti mentre si stavano montando le strutture per i Festival della Filosofia, dimostrano che la normativa nazionale e quella comunale sono state stravolte, addossando le strutture agli edifici religiosi e civili e riempiendo piazza Grande e l'area prospiciente alla Ghirlandina ed al Monumento ai Caduti Partigiani di mezzi e gazebo anche commerciali funzionali alla manifestazione'. A parlare è l'ex ministro Carlo Giovanardi.

'Per otto giorni pertanto i visitatori che da tutto il mondo vengono a Modena (una volta nella vita) invece che un sito patrimonio culturale tutelato dall'Unesco si trovano a contemplare un Festival. In un paese democratico si possono certamente cambiare in Parlamento le leggi, magari abrogando tutti gli organismi governativi nazionali e locali di tutela dei beni culturali, vista la loro inutilità, ma finchè le leggi sono in vigore vanno applicate e così i regolamenti comunali, magari rispettando i siti Unesco e spostando manifestazioni importanti come il Festival della Filosofia in aree più adatte come il Parco Novi Sad'.

