Riorganizzazione Emergenza-urgenza, il piano Ausl approda in CTSS, porte chiuse ai giornalisti

Una scelta che cozza con il principio di trasparenza che dovrebbe essere alla base dell’azione politica e amministrativa pubblica, soprattutto su temi così sensibili.
Il piano AuslRedatto dall'Ausl il piano cancella (anzi ha già cancellato), dall'1 luglio, i medici dell'emergenza territoriale della montagna, e propone la riorganizzazione delle posizioni delle auto mediche negli altri distretti (Vignola, Mirandola e Castelfranco) al
Il cambiamento non riguarda solo l’Appennino, ma tutto il territorio provinciale, con impatti significativi sulla gestione delle urgenza nei diversi distretti.
Di seguito uno stralcio del documento di cui siamo venuti in possesso
Il Comitato Salviamo l'emergenza sanitaria in montagna ai sindaci: “Non firmate senza garanzie scritte”Tra le voci più critiche, si alza quella del Comitato “Salviamo l’emergenza sanitaria in montagna”, che interviene a nome dei cittadini delle aree appenniniche, da tempo mobilitati per la difesa del servizio di emergenza nei territori più fragili. “Il documento doveva essere presentato prima dell’estate. Invece è arrivato solo poco prima della Conferenza, con oltre 100 pagine da analizzare.
Ma c'è altro che non va: “Alla luce delle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale Fabi, che ha aperto a una possibile riorganizzazione dei CAU con medici abilitati a intervenire anche sul territorio, chiediamo che i sindaci non firmino nulla finché queste ipotesi non saranno formalmente messe per iscritto.”
“Quella dell’assessore sembra una possibile apertura. Ma senza garanzie nero su bianco, si rischia di congelare la situazione e perdere un’occasione di riforma utile ai cittadini.
--