Riorganizzazione Emergenza-urgenza, il piano Ausl approda in CTSS, porte chiuse ai giornalisti

Riorganizzazione Emergenza-urgenza, il piano Ausl approda in CTSS, porte chiuse ai giornalisti

Oggi alle 16 il discusso piano che ha già portato all'eliminazione del medico di emergenza territoriale in montagna. Il comitato dei cittadini ai sindaci: 'Non firmate senza garanzie'

Nonostante le richieste e le precedenti aperture, ai giornalisti non sarà consentito né partecipare in presenza né assistere da remoto alla riunione della Conferenza territoriale socio-sanitaria in programma mercoledì 18 settembre alle ore 16. Una decisione che segna un grave passo indietro rispetto al lavoro di mediazione portato avanti nei mesi scorsi, grazie al dialogo con Ausl e Assostampa, su proposta della nostra redazione. Lavoro che aveva portato alla possibilità (che per noi avrebbe dovuto essere sempre garantita) di seguire i lavori della commissione soprattutto nelle discussioni su temi e scelte cruciali della sanità modenese di interesse pubblico. Da quando la presidenza della Conferenza è passata al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, questa possibilità è nuovamente venuta meno. Ai giornalisti non è possibile seguire direttamente la seduta. Il giudizio, apparentemente insindacabile, spetta il presidente della conferenza, ovvero il sindaco di Modena.
Una scelta che cozza con il principio di trasparenza che dovrebbe essere alla base dell’azione politica e amministrativa pubblica, soprattutto su temi così sensibili.

Il piano Ausl

Redatto dall'Ausl il piano cancella (anzi ha già cancellato), dall'1 luglio, i medici dell'emergenza territoriale della montagna, e propone la riorganizzazione delle posizioni delle auto mediche negli altri distretti (Vignola, Mirandola e Castelfranco) al
fine di coprire un territorio più vasto come popolazione e superficie, a parità di unità, con la presenza dell'infermiere o dei volontari su mezzo avanzato nelle fasi del primo soccorso in emergenza.
Il cambiamento non riguarda solo l’Appennino, ma tutto il territorio provinciale, con impatti significativi sulla gestione delle urgenza nei diversi distretti.
Di seguito uno stralcio del documento di cui siamo venuti in possesso

Il Comitato Salviamo l'emergenza sanitaria in montagna ai sindaci: “Non firmate senza garanzie scritte”

Tra le voci più critiche, si alza quella del Comitato “Salviamo l’emergenza sanitaria in montagna”, che interviene a nome dei cittadini delle aree appenniniche, da tempo mobilitati per la difesa del servizio di emergenza nei territori più fragili. “Il documento doveva essere presentato prima dell’estate. Invece è arrivato solo poco prima della Conferenza, con oltre 100 pagine da analizzare.
Ma c'è altro che non va: “Alla luce delle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale Fabi, che ha aperto a una possibile riorganizzazione dei CAU con medici abilitati a intervenire anche sul territorio, chiediamo che i sindaci non firmino nulla finché queste ipotesi non saranno formalmente messe per iscritto.”
“Quella dell’assessore sembra una possibile apertura. Ma senza garanzie nero su bianco, si rischia di congelare la situazione e perdere un’occasione di riforma utile ai cittadini.
I rappresentanti istituzionali devono agire con responsabilità, rispetto e buon senso.”
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

