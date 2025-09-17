Progetto BESS a San Damaso: il Comitato cittadino incontra il Ministero dell’Ambiente: 'Passo importante e tempi lunghi, sulle garanzie non molliamo'

Ancora assente il progetto definitivo di TERNA

I cittadini: 'Passo importante ma servono più garanzie'

Confermata la necessaria conferenza dei servizi ma solo nel momento in cui terna presenterà un progetto definitivo cosa che ancora non c'è. Si è concluso con alcuni punti Fermi E comunque con un'apertura di un dialogo importante direttamente con il ministero l'incontro avvenuto ieri presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un incontro ufficiale tra una delegazione del Comitato BESS di Modena – nato spontaneamente tra i cittadini della frazione di San Damaso – e le istituzioni centrali, per esporre direttamente le forti preoccupazioni relative alla realizzazione del nuovo impianto di accumulo elettrochimico (BESS) previsto in prossimità della centrale termica esistente.A promuovere e facilitare l'incontro, due parlamentari modenesi: l'on. Stefano Vaccari (Partito Democratico) e l'on. Stefania Ascari (Movimento 5 Stelle), che hanno accompagnato i rappresentanti del Comitato al tavolo ministeriale.Durante l'incontro, la delegazione composta dall’arch. Alessandra Ontani, l’avv. Stefano Fabbricini, Marcella Cuoghi Costantini e il Giancarlo Panini ha presentato una serie di criticità tecniche, ambientali e urbanistiche legate alla localizzazione prevista del progetto BESS.Il terreno scelto per l’impianto – è stato spiegato – si trova tra tre corsi d’acqua (Tiepido, Grizzaga e Gherbella), il che rende l’area potenzialmente a rischio idraulico, anche in caso di piogge non eccezionali.Inoltre, l’impianto verrebbe collocato a poche decine di metri da Villa Buonafonte, edificio storico vincolato dal Ministero dei Beni Culturali, e a meno di un chilometro da una scuola, abitazioni e attività produttive, oltre che sulla trafficata via Vignolese.Ma il nodo principale resterebbe l’assenza del progetto esecutivo da parte di TERNA, soggetto proponente, che non avrebbe ancora trasmesso i documenti tecnici definitivi né avviato le interlocuzioni con enti chiave come l’Autorità di Bacino. Mancano inoltre i pareri relativi all’elettromagnetismo, tema particolarmente sensibile per la vicinanza a insediamenti civili.'Il viceministro Vania Gava, insieme alla dirigente Dott.ssa D’Agostino - riferiscono i referenti del Comitato - ha ascoltato con attenzione le istanze dei cittadini e ha riconosciuto la necessità di approfondimenti. La promessa è stata quella di convocare una conferenza dei servizi sincrona – con la partecipazione simultanea di tutti gli enti interessati – non appena saranno disponibili tutti i pareri tecnici.Tuttavia, è emerso con chiarezza come i pareri di alcuni enti avranno un peso maggiore nel processo decisionale: in particolare quello di TERNA e dell’Autorità di Bacino, aspetto che solleva nuove perplessità tra i cittadini, preoccupati che la voce dei territori venga ridimensionata nel confronto istituzionale.'Abbiamo fatto un passo importante, ma il percorso è ancora lungo – ha commentato al termine dell’incontro l’avv.Fabbricini –. Finché non vedremo il progetto definitivo e tutti i pareri acquisiti, continueremo a chiedere massima trasparenza, partecipazione e garanzie di sicurezza per i residenti».Il comitato ha inoltre sottolineato come l’area individuata non sia l’unica possibile e auspica che si valutino soluzioni alternative, 'Non siamo contro la transizione energetica – spiegano – ma vogliamo che venga fatta con intelligenza, ascolto e rispetto per chi quei luoghi li vive ogni giorno' - hanno concluso i rappresentanti dei cittadini.Gi.Ga.Nella foto i partecipanti all'incontro insieme ai parlamentari Stefano Vaccari e Stefania Ascari