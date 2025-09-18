Seta, Federconsumatori Modena e Reggio: 'No all'aumento del costo del biglietto'
'Di fronte al rischio di collasso del trasporto pubblico e di ulteriore disaffezione degli utenti, le amministrazioni sono chiamate a dare risposte concrete'
Lo stato di crisi del trasporto pubblico nei territori dove opera Seta deve richiamare alle loro responsabilità tutte le parti in causa, dallo stesso gestore agli enti pubblici committenti del servizio, alle agenzie della mobilità; tutti soggetti che evidentemente hanno sottovalutato il problema. La proposta di aumento delle tariffe doveva seguire un percorso chiaro e trasparente nei confronti dell’utenza, che ora potrebbe essere chiamata a pagare un conto indigesto' - a parlare è Federconsumatori Modena e Reggio.
'Federconsumatori è nettamente contraria a ipotesi d’aumento dei biglietti, specie a fronte di condizioni di mancato rispetto del programma di servizio, dove il gestore rivendica la facoltà di sopprimere servizi e di applicare aumenti delle tariffe.
