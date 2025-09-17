E' definitiva la condanna all'ergastolo per Giovanni Padovani, l'uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all'uomo dai giudici bolognesi.
'Giustizia. Oggi Alessandra ha avuto, finalmente, giustizia. Giovanni Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere; ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa', dicono gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, per i familiari della vittima. 'In questo tardo pomeriggio di settembre - proseguono - guardando il cielo, non si può non pensare che 'Sandra' sia lì, da qualche parte, e che starà sicuramente giocando con la sua cagnolina Venny, libera di sorridere, di essere donna'.
Omicidio Alessandra Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex Giovanni Padovani
La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all'uomo dai giudici bolognesi
