Vignola: casolare abbandonato e distrutto dalle fiamme, evitata l'esplosione di bombole di gas

Attimi di tensione questa mattina a Vignola, dove un casolare abbandonato è stato avvolto dalle fiamme. L’allarme è scattato alle ore 10:12, quando una densa colonna di fumo è stata segnalata nella zona.

Sul posto è intervenuta subito una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola, supportata da un’autopompa serbatoio e un modulo antincendio. Cinque unità operative hanno lavorato per contenere il rogo, evitando conseguenze ben più gravi.

Durante le operazioni, sono state infatti rinvenute diverse bombole di GPL all’interno della struttura, fatto che ha reso l’intervento particolarmente delicato. Grazie alla tempestività e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, si è riusciti a domare l’incendio prima che le bombole esplodessero.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la Polizia Locale di Vignola per i rilievi di competenza e la messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano feriti.

