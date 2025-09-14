I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'

'Prima di tutto la sicurezza sulla salute dei cittadini: questa è linea da cui come sindaci non abbiamo arretrato in passato e non arretreremo né ora né in futuro. Questo lo abbiamo ribadito anche, venerdì scorso, nella seduta del Comitato di Distretto di Vignola, nel corso del quale è stata presentata la nuova direttrice del Distretto. In quello stesso incontro, il direttore generale dell’Ausl Altini ha detto chiaramente che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione. Questo era quello che avevamo chiesto, in questi mesi, in cui nei tavoli di lavoro organizzati dall’Azienda sanitaria, si è parlato di riorganizzazione, e questo abbiamo ottenuto. E, di questi tempi, è già un ottimo risultato. Perché, lo sappiamo, la coperta è corta. A livello nazionale mancano professionisti e mancano risorse. Purtroppo non è una novità. Questa situazione impone un maggiore efficientamento di tutto il sistema, nelle sue diverse ramificazioni. Ci sono però linee che non possono essere oltrepassate. Vignola deve avere il suo Pronto soccorso ed accanto la sua automedica con tutti i turni coperti'. Così in una nota Iacopo Lagazzi, presidente del Comitato del Distretto di Vignola ed Emilia Muratori, sindaco di Vignola.
'Questo abbiamo sempre affermato, anche in questi ultimi mesi, negli incontri interni e in quelli pubblici.
Perché Forza Italia sembra dimenticare proprio questo
, che degli sviluppi sulla sanità locale non hanno parlato i sindaci nelle segrete stanze (tra l’altro sindaci di diverso colore politico), come Franca Massa, vorrebbe fare intendere. Le date citate, infatti, corrispondono a gruppi di lavoro a cui hanno preso parte rappresentanti dei professionisti della sanità, medici e infermieri, del mondo del volontariato, e dei Comitati consultivi misti. Anzi, l’ultima data riportata, quella del 10 luglio, corrisponde addirittura a una riunione straordinaria della Commissione Sanità dell’Unione Terre di Castelli, a cui hanno partecipato i vertici Ausl, ma anche i consiglieri dell’Unione, i consigliere comunali e il pubblico. Forza Italia, invece, brillava per assenza. In questi mesi, da Forza Italia non è arrivato un solo atto, una sola domanda, una sola richiesta. E ora, complice l’avvio della campagna elettorale a Vignola, ecco che si fanno paladini della chiarezza e della verità - continuano Muratori e Lagazzi -. La verità è appunto questa: che i sindaci del Distretto, in ogni incontro, hanno difeso il diritto alla salute dei propri concittadini e le condizioni di lavoro dei professionisti della sanità.
Oggi i tecnici della Sanità hanno a disposizione nuovi strumenti e nuove tecnologie per incrementare l’efficienza del sistema. Anche il supporto reciproco tra i territori non può che essere un miglioramento: un territorio più solidale è un territorio più coeso e dinamico. Il Pronto soccorso, ci è stato assicurato, non si tocca. Noi diciamo che anche l’automedica non si tocca. Poi ci sono ancora tante questioni che non hanno avuto ancora risposte certe. Si è parlato in passato di Cau, e poi di Ambulatorio a bassa complessità. Verranno messi in funzione anche a Vignola? Quando? E il Pronto soccorso, che appunto rimane aperto, avrà la possibilità di poter contare su un numero adeguato di professionisti rispetto alle esigenze di un bacino ampio di utenza, che va dal capoluogo alla montagna e a parte del bolognese? Sono questioni ancora aperte e oggetto di confronto. Così come è ancora aperto il tavolo di lavoro relativo all’”analisi di confine” con il territorio bolognese, fortemente richiesta dai sindaci, soprattutto per i Comuni montani. Ed è anche per ottenere questo tipo di risposte, come sempre in maniera trasparente, che il sindaco di Vignola Emilia Muratori, nella mattinata di domenica 14 settembre, ha inviato richiesta al presidente del Consiglio di Vignola di convocare un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza, a cui sono invitati a partecipare i vertici Ausl.
Perché i “si dice”, le insinuazioni, le incomprensioni circolate in questi giorni, quelle sì, hanno allarmato i cittadini. Ed è bene che chi vuole porre domande possa avere un luogo dove ottenere risposte non mediate da altri interessi che non siano quelli del bene della nostra collettività'.