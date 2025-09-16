Sabato 20 settembre 2025, alle 21 il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della darkwave e delle sonorità elettroniche internazionali: il ritorno dal vivo dei Blessed Child Opera, con la presentazione del nuovo album “Red Flags”, pubblicato da Seahorse Recordings. Fondato nel 2001 da Paolo Messere, musicista, produttore e figura di riferimento della scena alternativa italiana, Blessed Child Opera ha costruito negli anni una carriera solida e riconosciuta anche oltre i confini nazionali, con dodici album all’attivo. Il nuovo disco “Red Flags” esplora i territori della darkwave, dell'elettronica e della world music, confermando la vocazione del progetto a muoversi in spazi sonori che uniscono introspezione e intensità. Sul palco, insieme a Paolo Messere (voce, chitarra, elettronica), ci sarà Gianni Liuzzo alla batteria, per una performance che si preannuncia suggestiva, capace di restituire tutta la forza evocativa dei brani.
Stefano Soranna
Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta
Il 20 settembre, sul palco il progetto darkwave guidato da Paolo Messere
