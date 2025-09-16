Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Sabato 20 settembre 2025, alle 21 il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della darkwave e delle sonorità elettroniche internazionali: il ritorno dal vivo dei Blessed Child Opera, con la presentazione del nuovo album “Red Flags”, pubblicato da Seahorse Recordings. Fondato nel 2001 da Paolo Messere, musicista, produttore e figura di riferimento della scena alternativa italiana, Blessed Child Opera ha costruito negli anni una carriera solida e riconosciuta anche oltre i confini nazionali, con dodici album all’attivo. Il nuovo disco “Red Flags” esplora i territori della darkwave, dell'elettronica e della world music, confermando la vocazione del progetto a muoversi in spazi sonori che uniscono introspezione e intensità. Sul palco, insieme a Paolo Messere (voce, chitarra, elettronica), ci sarà Gianni Liuzzo alla batteria, per una performance che si preannuncia suggestiva, capace di restituire tutta la forza evocativa dei brani.

