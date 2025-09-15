Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

'I cittadini di Vignola hanno il diritto di conoscere la realtà dei fatti'. Franca Massa, vice coordinatrice provinciale di Forza Italia, torna sul tema sanità.

'Non è accettabile che giovedì pomeriggio si voti in CTSS un documento senza che sia stato condiviso. Le notizie emerse in questi giorni dimostrano che senza l’intervento di Forza Italia al nostro territorio sarebbero stati scippati servizi fondamentali. Per questa ragione il sindaco deve riferire in Consiglio Comunale, in seduta aperta, permettendo a tutti di sapere cosa sta realmente accadendo'.

'Ricordo - aggiunge Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia – come Forza Italia, da Mirandola a Fanano stia portando alla luce diverse situazioni poco chiare che altrimenti sarebbero state sottaciute dal Partito Democratico. Se davvero si vogliono usare gli algoritmi per decidere, lo si faccia però sempre: non solo per studiare tagli ai servizi, ma per collocare le migliori unità nei posti giusti. Proprio nella giornata di ieri, ad esempio, l’elicottero del 118 è stato usato per un codice giallo, proprio a Sestola, nell’Alto Frignano, dove è stato tolto il medico d’emergenza 'Met' di Fanano. Questi episodi rappresentano un evidente danno erariale e dimostrano l’utilizzo sbagliato delle risorse regionali'.

'Il Partito Democratico – chiudono gli azzurri Massa e Platis - voleva probabilmente fare un blitz per approvare questi tagli senza che i cittadini di Vignola sapessero nulla. Serve, invece, chiarezza e trasparenza perché la sanità pubblica non ha colore e va difesa sempre e comunque'.

