Emergenza-urgenza senza medici; l'Ausl punta tutto (o quasi), su algoritmi, infermieri e volontari

Una crisi che sembra anche essere di capacità politica sanitaria, alla quale la stessa politica sanitaria prova oggi a dare risposta disfacendo e ricucendo una rete di assistenza territoriale sempre più bucata e con nodi e cuciture usurate. Ed è così che la proposta non si concentra su uno scenario per buona parte senza medici e dove il carico di lavoro e di intervento emergenziale si sposta su infermieri e volontari soccorritori.
L'algoritmo per la gestione dell'emergenza urgenza territoriale senza o con pochi mediciPer ottimizzare la distribuzione territoriale e massimizzare l’efficacia degli interventi, l’AUSL ha introdotto e utilizzato un algoritmo che stima il numero di emergenze gestibili da ciascun mezzo in base alla sua posizione. Questo strumento calcola l’area isocrona di 20 minuti (tempo massimo previsto dalla chiamata di emergenza all'intervento sul posto), tenendo conto dell’orografia, della rete stradale e dello storico degli interventi.
Un esempio emblematico è quello di Vignola. Nella configurazione attuale, l’auto medica riesce a coprire circa 6.600 interventi all’anno all’interno della sua area di 20 minuti. Spostando la stessa automedica da Vignola ad un luogo più baricentrico rispetto a Maranello il numero stimato di interventi sale a 16.900, con un incremento del 146%. Un dato che, da un lato, confermerebbe più efficienza nella gestione degli interventi a parità di mezzi ma un carico superiore di lavoro sul poco personale a disposizione.
Nel distretto di Sassuolo e Vignola, la nuova configurazione prevede la rimodulazione delle postazioni delle automediche di Maranello e Vignola, con una collocazione più baricentrica e il potenziamento delle interazioni di confine con il mezzo MSA-AM di Bazzano. In sostanza l'area di confine di Vignola con la provincia di Bologna, sarebbe con lo spostamento dell'automedica da Vignola, gestita anche con l'ausilio dell'auto medica di Bazzano. A ciò si aggiunge la conversione parziale del servizio del messo con infermiere a bodo con un mezzo di base con la strumentazione salvavita e supporto alle funzioni vitali gestito da volontari soccorritori Nel distretto di Pavullo e nell’area del Cimone, il piano prevede il superamento del MET (Medico di Emergenza Territoriale) a Fanano (già avvenuto dal 1° luglio). Inoltre, per la gestione della continuità assistenziale, l’unificazione della postazione di Mezzo Soccorso Avanzato Altofrignano e la riconversione della flotta MSA-I (Mezzo soccorso avanzato con infermiere a bordo), in BLSD (mezzo/ambulanza di base). Anche qui, la gestione del BLSD H24 potrà essere affidata all’AUSL, alle organizzazioni di volontariato o a una forma mista.Perplessità e interrogativi non mancano. Il piano Ausl declina a livello provinciale le linee della riorganizzazione dell'emergenza urgenza sancita dalla nuova legge regionale del 2023 dalla quale per esempio è scaturita la nascita dei Cau, già pronti ad essere superati dagli stessi amministratori che li avevano creati e ne avevano per Modena, decisa la collocazione prioritaria in luoghi come Fanano, Castelfranco Emilia e Finale Emilia, in sostituzione dei Punti di Primo Intervento. Senza considerare che una nuova organizzazione che di tale genere, aumentando il carico di lavoro sul poco personale a disposizione, rischia di creare quelle stesse condizioni che da anni stanno provocando la fuga dal pubblico, di personale specializzato, medico ed infermieristico.Inoltre c'è un problema di trasparenza e di informazione pubblica. La scelta di eliminare i Met dall'emergenza urgenza in alta montagna, per esempio, è stata ufficializzata una settimana prima del mancato rinnovo. Alimentando tensioni e le reazioni di una popolazione che si sente privata di un servizio ritenuto fondamentale senza una alternativa chiara e spiegata nel merito. Che porta a dire quanto proprio da Sestola è emerso. Che una riorganizzazione del sistema dovrebbe coinvolgere anche quello della comunicazione e dell'informazione.
Gi.Ga.