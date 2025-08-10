Emergenza-urgenza senza medici; l'Ausl punta tutto (o quasi), su algoritmi, infermieri e volontari





L'algoritmo per la gestione dell'emergenza urgenza territoriale senza o con pochi medici

Mezzi con infermieri al posto di medici, e mezzi con infermieri sostituiti da mezzi attrezzati con dispositivi salvavita ma gestiti da volontari soccorritori. Con base fissa in nuovi punti dai quali gestire, con un unico mezzo, una fetta più ampia di territorio ed un numero maggiore di interventi in codice rosso all'anno. Il tutto calcolato sulla base di algoritmi che non si limitano a definire la posizione migliore della sede fissa da cui fare partire un mezzo di emergenza (nel caso di Vignola per esempio l'auto medica non dovrebbe più avere sede a Vignola), ma anche le manovre base che un infermiere soccorritore, senza supporto o presenza medica, deve eseguire in emergenza. Questa la tendenza che il sistema regionale e provinciale dell'emergenza urgenza gestito per Modena dall'Ausl, sta adottando e propone di adottare per il futuro per fare fronte alla carenza ormai strutturale ed endemica di medici specializzati nell'emergenza urgenza. Una crisi che aumenterà dal 1° novembre soprattutto per le zone di Carpi e Mirandola dove saranno interrotti e non più rinnovati i 45 turni di pronto soccorso gestiti dai medici delle cooperative private esterne.Una situazione che renderà le scelte gestionali e di riorganizzazione ancora più forti.Una crisi che la politica sanitaria nazionale e locale non è riuscita ad affrontare e gestire al punto da considerarla ormai elemento irreversibile, tale da fronteggiare solo con soluzioni tampone o una riorganizzazione delle risorse a disposizione che prospetta uno scenario di intervento diretto emergenziale sul territorio senza medici e di fatto 'scarica' sulla figura dell'infermiere specializzato o dei volontari soccorritori carichi di lavoro, competenze e responsabilità importanti, un tempo prerogativa prevalente del personale medico. Che, appunto, non c'è più. Uno scenario che nei giorni scorsi è stato chiaramente espresso dall'Ausl nel dibattito organizzato a Sestola dal locale comitato cittadino alla presenza dei vertici dell'azienda sanitaria e dei medici per la montagna (in cui, dopo l'eliminazione dei medici di emergenza territoriale stanziati a Fanano a supporto del 118, saranno presenti solo mezzi avanzati con infermiere a bordo), e che trova conferma nel documento, non ancora reso pubblico, che doveva essere presentato, portato in discussione e approvazione nella seduta di inizio estate della CTSS ma così non è stato. Un documento di cui siamo a conoscenza, in cui l'Ausl dichiara apertamente il deficit di 41 medici di emergenza urgenza sul territorio provinciale: 'Avremmo bisogno di circa 150 Medici di EU; attualmente ne abbiamo 109 ' -sintetizza l'Ausl.Un deficit drammatico e preoccupante che pare non avere soluzione, quando meno nel breve periodo. Questo perché le condizioni di lavoro dei medici peggiorate nell'emergenza Covid, sono proseguite generando una fuga di professionisti dal pubblico e perché le uscite, dovute anche ai pensionamenti, non sono compensate se non in minima parte da nuovi ingressi provenienti dai bandi.Una crisi che sembra anche essere di capacità politica sanitaria, alla quale la stessa politica sanitaria prova oggi a dare risposta disfacendo e ricucendo una rete di assistenza territoriale sempre più bucata e con nodi e cuciture usurate. Ed è così che la proposta non si concentra su uno scenario per buona parte senza medici e dove il carico di lavoro e di intervento emergenziale si sposta su infermieri e volontari soccorritori.Per ottimizzare la distribuzione territoriale e massimizzare l’efficacia degli interventi, l’AUSL ha introdotto e utilizzato un algoritmo che stima il numero di emergenze gestibili da ciascun mezzo in base alla sua posizione. Questo strumento calcola l’area isocrona di 20 minuti (tempo massimo previsto dalla chiamata di emergenza all'intervento sul posto), tenendo conto dell’orografia, della rete stradale e dello storico degli interventi.Il risultato è una mappa dinamica che consente di riposizionare i mezzi in modo da aumentare la copertura e la rapidità di risposta.Un esempio emblematico è quello di Vignola. Nella configurazione attuale, l’auto medica riesce a coprire circa 6.600 interventi all’anno all’interno della sua area di 20 minuti. Spostando la stessa automedica da Vignola ad un luogo più baricentrico rispetto a Maranello il numero stimato di interventi sale a 16.900, con un incremento del 146%. Un dato che, da un lato, confermerebbe più efficienza nella gestione degli interventi a parità di mezzi ma un carico superiore di lavoro sul poco personale a disposizione.Nel distretto di Sassuolo e Vignola, la nuova configurazione prevede la rimodulazione delle postazioni delle automediche di Maranello e Vignola, con una collocazione più baricentrica e il potenziamento delle interazioni di confine con il mezzo MSA-AM di Bazzano. In sostanza l'area di confine di Vignola con la provincia di Bologna, sarebbe con lo spostamento dell'automedica da Vignola, gestita anche con l'ausilio dell'auto medica di Bazzano. A ciò si aggiunge la conversione parziale del servizio del messo con infermiere a bodo con un mezzo di base con la strumentazione salvavita e supporto alle funzioni vitali gestito da volontari soccorritori Nel distretto di Pavullo e nell’area del Cimone, il piano prevede il superamento del MET (Medico di Emergenza Territoriale) a Fanano (già avvenuto dal 1° luglio). Inoltre, per la gestione della continuità assistenziale, l’unificazione della postazione di Mezzo Soccorso Avanzato Altofrignano e la riconversione della flotta MSA-I (Mezzo soccorso avanzato con infermiere a bordo), in BLSD (mezzo/ambulanza di base). Anche qui, la gestione del BLSD H24 potrà essere affidata all’AUSL, alle organizzazioni di volontariato o a una forma mista.Perplessità e interrogativi non mancano. Il piano Ausl declina a livello provinciale le linee della riorganizzazione dell'emergenza urgenza sancita dalla nuova legge regionale del 2023 dalla quale per esempio è scaturita la nascita dei Cau, già pronti ad essere superati dagli stessi amministratori che li avevano creati e ne avevano per Modena, decisa la collocazione prioritaria in luoghi come Fanano, Castelfranco Emilia e Finale Emilia, in sostituzione dei Punti di Primo Intervento. Senza considerare che una nuova organizzazione che di tale genere, aumentando il carico di lavoro sul poco personale a disposizione, rischia di creare quelle stesse condizioni che da anni stanno provocando la fuga dal pubblico, di personale specializzato, medico ed infermieristico.Inoltre c'è un problema di trasparenza e di informazione pubblica. La scelta di eliminare i Met dall'emergenza urgenza in alta montagna, per esempio, è stata ufficializzata una settimana prima del mancato rinnovo. Alimentando tensioni e le reazioni di una popolazione che si sente privata di un servizio ritenuto fondamentale senza una alternativa chiara e spiegata nel merito. Che porta a dire quanto proprio da Sestola è emerso. Che una riorganizzazione del sistema dovrebbe coinvolgere anche quello della comunicazione e dell'informazione.Gi.Ga.