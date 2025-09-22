Giovedì 16 settembre la Polizia Locale di Modena è intervenuta nell’area verde tra viale Italia e via Sanarelli, a seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti nella zona, sequestrando due blocchi di hashish nascosti dentro a un siepe per un peso complessivo di 675 grammi.
Il ritrovamento è stato possibile anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila e al fiuto del cane Pit, addestrato per individuare sostanze stupefacenti.
L’indomani mattina, a seguito del sequestro, gli agenti sono tornati sul posto per un ulteriore controllo, ancora con l’unità cinofila. Durante il sopralluogo, nel parco era presente una classe di scuola secondaria impegnata in una lezione di educazione fisica. L’insegnante, già amministratrice pubblica, ha chiesto agli operatori di raccontare agli studenti il lavoro svolto e di presentare il cane Pit.
Modena, cittadini chiamano la polizia locale: ritrovati due panetti di hashish nel parco
