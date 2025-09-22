‘Palestina libera’: a Modena piazza Grande gremita per Gaza

In migliaia questa mattina in piazza Grande a Modena, come in decine di città italiane, per il sostegno alla popolazione di Gaza. Al grido di 'Palestina libera' tanti giovani hanno sventolato sotto la Ghirlandina le bandiere palestinesi. 'Blocchiamo tutto e partiamo dal boicottaggio di tutto quanto riguarda Israele' - così recitano i tanti cartelli tenuti da centinaia di giovani che si chiamano 'compagni' e inneggiano all'intifada. Corì contro il Governo Meloni, la premier e il ministro Salvini. In piazza, tra gli interventi, operatori del centro salute mentale dell'Ausl di Modena. Uno di loro ha contestato anche un farmaco di produzione israeliana utilizzato nei centri pubblico.

