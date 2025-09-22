In migliaia questa mattina in piazza Grande a Modena, come in decine di città italiane, per il sostegno alla popolazione di Gaza. Al grido di 'Palestina libera' tanti giovani hanno sventolato sotto la Ghirlandina le bandiere palestinesi. 'Blocchiamo tutto e partiamo dal boicottaggio di tutto quanto riguarda Israele' - così recitano i tanti cartelli tenuti da centinaia di giovani che si chiamano 'compagni' e inneggiano all'intifada. Corì contro il Governo Meloni, la premier e il ministro Salvini. In piazza, tra gli interventi, operatori del centro salute mentale dell'Ausl di Modena. Uno di loro ha contestato anche un farmaco di produzione israeliana utilizzato nei centri pubblico.
‘Palestina libera’: a Modena piazza Grande gremita per Gaza
Al grido di 'Palestina libera' tanti giovani hanno sventolato sotto la Ghirlandina le bandiere palestinesi
