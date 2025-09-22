Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Incendio Dsv, si attendono i rilievi Arpae sui danni ambientali

In quattro punti sono stati posizionati i campionatori per svolgere indagini, considerando anche la possibile variabilità della direzione del vento

Arpae comunica oggi i risultati dei rilievi ambientali a seguito dell'incendio di domenica alla Dsv di Modena.
'Come di prassi, per prima cosa sono state effettuate misure speditive della qualità dell’aria con l’impiego di strumentazione a lettura diretta (Pid e fiale Draeger), nelle aree circostanti la ditta, non riscontrando valori significativi - fa sapere Arpae -. Dopo questi primi rilievi sono stati individuati, congiuntamente all’Azienda Usl, quattro punti ritenuti significativi dove posizionare i campionatori per svolgere ulteriori indagini, considerando anche la possibile variabilità della direzione del vento: in Località Molini Nuovi, in quanto area abitata più prossima al luogo dell’incendio, in via Viazza di Villanova in quanto primo nucleo di residenze potenzialmente interessate da una eventuale ricaduta in linea con le previsioni di direzione del vento, nel cortile della scuola “Anna Frank” in via delle Suore, obiettivo sensibile, e in via Buozzi, abitato a margine dell’area industriale. In queste posizioni sono stati avviati monitoraggi di più lunga durata con campionatori passivi, per la rilevazione di composti organici volatili e aldeidi, utili a seguire l’evoluzione dell’incendio fino alla sua risoluzione, mentre presso la scuola “Anna Frank” è stato installato anche un campionatore ad alto volume per la rilevazione di microinquinanti.
I risultati di questi rilievi saranno resi noti appena disponibili'.
'Considerato che l’area interessata dall’incendio è servita da pubblica fognatura, Arpae ha inoltre informato Hera per le verifiche di competenza e successivamente è stato comunicato che non si sono determinate situazioni di criticità né nel reticolo fognario, né all’impianto di depurazione di Modena. Nei prossimi giorni Arpae proseguirà gli accertamenti e le verifiche finalizzate a seguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio e renderà noti tutti gli esiti degli accertamenti condotti, non appena disponibili'.
