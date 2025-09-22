Sulle scale che danno accesso al parcheggio interrato vomito, escrementi, rifiuti e giacigli in cui spacciatori, tossicodipendenti e senza fissa dimora, bivaccano, passando giorni e notti. Invadendo i pianerottoli. Trasformandoli in spazi a loro uso e consumo. Occupazione di fatto che non lascia spazio, nemmeno di passaggio, a nessuno. E non lasciando nemmeno alternativa di accesso, visto che anche l'ascensore è costantemente rotto. L'area ex Amcm. dopo la ristrutturazione diventata landa desolata e cementata in superficie pericolosa nel piano seminterrato del parcheggio, si presenta così. Degradata e pericolosa e, in diversi punti, inaccessibile. Se non a chi delinque, beve, usa e spaccia stupefacenti. Anche alla luce del giorno. Accedendo, loro si, ad aree che dovrebbero essere inaccessibili, soprattutto di sera. Ma che accessibili lo sono. Perché c'è chi è sempre pronto a rompere i blocchi delle serrature e i dispositivi elettronici che li regolano. L'area che dopo la ristrutturazione doveva essere un nuovo salottino urbano, piazza della creatività, è tutto'altro. Di peggio. Con anche un parcheggio che da opportunità per sgravare del problema della sosta un'area già congestionata e destinata ad esserlo sempre più con le nuove palazzine che seguono l'apertura già avvenuta del nuovo supermercato coop, è diventato un altro problema, anzi un'altra voragine antieconomica per le casse del Comune. Di fatto costretto a pagare una indennità per il mancato utilizzo oltre ai costi di gestione, a Modena Parcheggi. E guardando il rischi, i vandalismi che anche il parcheggio subisce periodicamente, non è strano che le persone lì, non vogliano lasciare la propria auto. In un circolo in cui degrado chiama degrado, abbandono chiama abbandono, insicurezza genera insicurezza, e pregiudica l'utilizzo di un area che ad oggi rappresenta l'ennesima occasione sociale ed urbanistica mancata.
Gi.Ga.
Ex Amcm, spaccio, degrado e bivacchi: qui è ancora terra di nessuno
Vandalismi, giacigli di senza fissa dimora, tossicodipendenti e piccole gang, rendono l'area e il parcheggio, per cui l'amministrazione paga anche Modena parcheggi, off-limits
Sulle scale che danno accesso al parcheggio interrato vomito, escrementi, rifiuti e giacigli in cui spacciatori, tossicodipendenti e senza fissa dimora, bivaccano, passando giorni e notti. Invadendo i pianerottoli. Trasformandoli in spazi a loro uso e consumo. Occupazione di fatto che non lascia spazio, nemmeno di passaggio, a nessuno. E non lasciando nemmeno alternativa di accesso, visto che anche l'ascensore è costantemente rotto. L'area ex Amcm. dopo la ristrutturazione diventata landa desolata e cementata in superficie pericolosa nel piano seminterrato del parcheggio, si presenta così. Degradata e pericolosa e, in diversi punti, inaccessibile. Se non a chi delinque, beve, usa e spaccia stupefacenti. Anche alla luce del giorno. Accedendo, loro si, ad aree che dovrebbero essere inaccessibili, soprattutto di sera. Ma che accessibili lo sono. Perché c'è chi è sempre pronto a rompere i blocchi delle serrature e i dispositivi elettronici che li regolano. L'area che dopo la ristrutturazione doveva essere un nuovo salottino urbano, piazza della creatività, è tutto'altro. Di peggio. Con anche un parcheggio che da opportunità per sgravare del problema della sosta un'area già congestionata e destinata ad esserlo sempre più con le nuove palazzine che seguono l'apertura già avvenuta del nuovo supermercato coop, è diventato un altro problema, anzi un'altra voragine antieconomica per le casse del Comune. Di fatto costretto a pagare una indennità per il mancato utilizzo oltre ai costi di gestione, a Modena Parcheggi. E guardando il rischi, i vandalismi che anche il parcheggio subisce periodicamente, non è strano che le persone lì, non vogliano lasciare la propria auto. In un circolo in cui degrado chiama degrado, abbandono chiama abbandono, insicurezza genera insicurezza, e pregiudica l'utilizzo di un area che ad oggi rappresenta l'ennesima occasione sociale ed urbanistica mancata.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazioneArticoli Recenti
Via Canaletto Sud chiude per la terza volta per lavori sulla filovia e per più di un mese
Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'
Modena, apertura della stagione di caccia: otto multe
Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori