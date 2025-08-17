Dalla Sacca alla Crocetta percorrendo il degrado

Il sottopasso ciclopedonale che collega le tre vie è completamente al buio. L’illuminazione pubblica è assente o non funzionante, rendendo il passaggio insicuro e inquietante, soprattutto nelle ore serali. Le immagini mostrano sporcizia accumulata, ragnatele che pendono dalle pareti e odori sgradevoli che rendono il transito un’esperienza tutt’altro che piacevole.La pista ciclopedonale versa in condizioni disastrose. La staccionata che dovrebbe delimitarla è completamente distrutta: in diversi punti le assi di legno sono divelte o mancanti, creando un serio pericolo per pedoni e ciclisti.
La segnalazione evidenzia una totale assenza di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Erbacce, rifiuti abbandonati e segnaletica danneggiata completano il quadro di una zona che sembra essere stata dimenticata dalle istituzioni.
La denuncia documentata del lettore è accompagnata dall'appello affinché le autorità competenti intervengano con urgenza'
