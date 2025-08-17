Dalla Sacca alla Crocetta percorrendo il degrado

Da Via Delle Suore a via Razzaboni da via Ramelli a via Attiraglio. Davide Curti, un lettore, ormai soprannominato per la sua attività di segnalazione 'cittadino antidegrado', ha inviato alla nostra redazione una serie di immagini riprese percorrendo a piedi, così come in bicicletta un percorso che collega il quartiere Sacca e il quartiere Crocetta, nella fascia subito a nord della ferrovia. Immagini che documentano lo stato di abbandono e degrado urbanistico in una zona della città già spesso al centro della cronaca per degrado sociale, urbano e criminalità. Le fotografie, scattate lungo Via Delle Suore, Via Razzaboni e Via Ramelli, mostrano con chiarezza una realtà fatta di incuria, pericoli e assenza di manutenzione.che collega le tre vie è completamente al buio. L’illuminazione pubblica è assente o non funzionante, rendendo il passaggio insicuro e inquietante, soprattutto nelle ore serali. Le immagini mostrano sporcizia accumulata, ragnatele che pendono dalle pareti e odori sgradevoli che rendono il transito un’esperienza tutt’altro che piacevole.versa in condizioni disastrose. La staccionata che dovrebbe delimitarla è completamente distrutta: in diversi punti le assi di legno sono divelte o mancanti, creando un serio pericolo per pedoni e ciclisti.Incrementato da giunti, viti e punti barre di ferro o acciaio sporgenti. Il rischio di ferite serie in caso di cadute o comunque di contatto, è concreto., sia ordinaria che straordinaria. Erbacce, rifiuti abbandonati e segnaletica danneggiata completano il quadro di una zona che sembra essere stata dimenticata dalle istituzioni.La denuncia documentata del lettore è accompagnata dall'appello affinché le autorità competenti intervengano con urgenza'Chiunque voglia contribuire con ulteriori segnalazioni o immagini può scrivere a redazione@lapressa.it