Modena, via Portogallo, degrado senza fine: discariche a cielo aperto, intorno all'area nomadi il caos
Tra cumuli di rifiuti, bombole di gas abbandonate e galline in libertà: una zona franca dove Carta Smeraldo e tariffa puntuale sono termini alieni
le aree circostanti e adiacenti all'area nomadi di via Portogallo, la situazione era, ed è, quella rappresentata in foto. Discariche cielo aperto disseminate ovunque. Due principali, proprio davanti all'ingresso ovest del campo, le altre, fatte da grandi quantità di rifiuti sparse nelle aiuole e nel parcheggio che confina con una mensa della zona. Appena fuori dal campo c'è di tutto. Rifiuti anche classificati come speciali e pericolosi.
