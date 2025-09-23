Ma c'è di più. Quel di più che evidenzia un fenomeno non nuovo nelle zone degradate della città trasformare in luoghi ti spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti. In cui donne tossicodipendenti si prostituiscono in cambio di dosi. Fenomeno agghiacciante.La signora Maria (nome non collegato direttamente alla segnalazione), residente nella zona, conferma il disagio e i timori di chi li vive.
Droga e sesso tra i bivacchi abusivi alla Crocetta
Nell'area ex Benfra residenti esasperati
