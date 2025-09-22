Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale

Giornata complicata oggi per Bologna. Oltre all'avvio del Cersaie che ha reso difficile una situazione già complessa per i cantieri, la manifestazione per la Palestina, o meglio nella parte deviata verso la tangenziale, ha paralizzato una città già ingessata. Parte del corteo per la Palestina che aveva invaso il centro e piazza Maggiore ha imboccato lo svincolo di via Stalingrado percorrendo poi la tangenziale in direzione opposta a quello che sarebbe il normale senso di marcia dei veicoli, quindi in direzione Casalecchio. L’ingresso in tangenziale è stato salutato con cori, fumogeni, un paio di grossi petardi e fuochi di artificio. Intervento immediato della Polizia. Si sfiora lo scontro. Il contatto c'è ma rimane limitato ad alcune spinte. Fatto sta che poco dopo gli attivisti riescono a occupare la strada. “Ci siamo presi la tangenziale di Bologna“, urlano al megafono scrive l'agenzia Dire.



Il caos è totale. Le squadra anti-sommossa della Polizia decidono di intervenire: vengono lanciati e attivati gli idranti sui manifestanti. Il corteo è costretto ad arretrare e a lasciare l'autostrada.'Dopo l’invasione dei manifestanti in tangenziale, arrivata in A14, la polizia - a quanto si è appreso dalla dire - è arrivata con i blindati e il camion-idrante sulla carreggiata più esterna della tangenziale, occupata come tutte le carreggiate del Passante. Ci sono stati momenti di alta tensione, con gli agenti in antisommossa sono a pochi metri dal blocco dei manifestanti, che non accennava a spostarsi. Poi sono partiti i lacrimogeni e il getto degli idranti. Alla fine i manifestanti hanno lasciato il tratto autostradale con alle loro spalle gli agenti in tenuta antisommossa.

Foto: immagine da video Dire.it