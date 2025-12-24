Esce di strada in tangenziale: trovato illeso fuori dall'auto

Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle ore 19, martedì 24 dicembre, sulla SS 724, nel tratto della Tangenziale Nord Pirandello. Le squadre del comando provinciale di Modena sono state allertate per un incidente stradale avvenuto tra l’uscita 16 bis e l’uscita 16, in direzione Bologna.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto una sola autovettura. All’arrivo dei soccorritori, il conducente è stato trovato fuori dall’abitacolo e in buone condizioni: fortunatamente non ha riportato ferite e non si è reso necessario l’intervento sanitario per il trasporto in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente, con l’obiettivo di prevenire eventuali rischi legati a incendi o alla dispersione di liquidi infiammabili sull’asfalto. Le operazioni si sono concentrate sul contenimento dei pericoli secondari, assicurando la stabilità del veicolo e la bonifica dei punti critici.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Modena, che ha gestito la viabilità – momentaneamente rallentata durante le fasi di soccorso – e avviato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Al momento non si segnalano ulteriori mezzi coinvolti né conseguenze per altre persone. La circolazione è stata progressivamente ripristinata una volta completate le operazioni di sicurezza.