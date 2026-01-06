La Befana al mercato Albinelli: tanti bimbi ad incontrarla

E’ arrivata su una storica Due Cavalli d’epoca del collezionista Sergio Lelli, ma aveva con sé anche la classica scopa di saggina, era vestita secondo la tradizione, ha distribuito caramelle e sacchettini regalo, anche con il classico mandarino, preparati dagli esercenti del Mercato e ha fatto tante foto con le famiglie, che erano venute a conoscenza dell’evento nei giorni scorsi, attraverso i social.

I bambini hanno ricevuto in omaggio anche allegre sculture di palloncini ed un giro in giostra presso la Giostrina Ducale, collocata nel Giardino Estense di Corso Canalgrande;la Befana, interpretata dalla attrice professionista Cristina Benfenati, modenese doc, ha assicurato a tutti che nella notte ci sarebbe stato un altro passaggio!



L’iniziativa è stata organizzata dal Consorzio del Mercato Albinelli in collaborazione con la Agenzia IDEAS4U Marketing & Comunicazione di Maja Argenziano, e si inserisce nell’ambito di un calendario di eventi che hanno l’obiettivo di confermare il valore dell’Albinelli sia per quanto riguarda la spesa di qualità con servizio efficiente che come luogo di aggregazione e socializzazione cittadina quotidiana.

Il Mercato Albinelli quest’anno compirà 85 anni (fu infatti inaugurato nel 1931) e si configura come uno tra i mercati coperti storici più belli in Europa, molto visitato anche dai turisti internazionali di cui la città di Modena e’ sempre più ricca.