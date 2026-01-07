Sciopero di 8 ore oggi, mercoledì 7 gennaio, dalle 9 alle 17, per il personale del trasporto ferroviario dell'Emilia-Romagna dopo l'assurda morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne di Anzola dell'Emilia ucciso con una coltellata all'addome la sera del 5 gennaio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Per l'omicidio è stato fermato ieri un cittadino croato 36enne, già noto alla Polizia Ferroviaria. 'Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali - spiega una nota delle Ferrovie - hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell'Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 gennaio. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale', viene aggiunto. Visto che la mobilitazione si svolge 'al di fuori delle fasce di garanzia stabilite per il trasporto regionale - viene argomentato - non sono previsti treni regionali garantiti. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il canale Telegram Trenitalia Tper Informa e contattando il numero verde gratuito'.
Omicidio capotreno: oggi sciopero FS senza fasce di garanzia
Dalle 9 alle 17 ma con disagi che si protrarranno sia prima che dopo. La mobilitazione proclamata in poche ore non ha permesso di assicurare treni regionali in fasce orarie garantite
Sciopero di 8 ore oggi, mercoledì 7 gennaio, dalle 9 alle 17, per il personale del trasporto ferroviario dell'Emilia-Romagna dopo l'assurda morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne di Anzola dell'Emilia ucciso con una coltellata all'addome la sera del 5 gennaio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Per l'omicidio è stato fermato ieri un cittadino croato 36enne, già noto alla Polizia Ferroviaria. 'Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali - spiega una nota delle Ferrovie - hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell'Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 gennaio. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale', viene aggiunto. Visto che la mobilitazione si svolge 'al di fuori delle fasce di garanzia stabilite per il trasporto regionale - viene argomentato - non sono previsti treni regionali garantiti. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il canale Telegram Trenitalia Tper Informa e contattando il numero verde gratuito'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il 12 sciopero contro la finanziaria: per Cgil manovra ingiusta, ma sulla sanità critica anche l'Ausl
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena
Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi
Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'Articoli Recenti
La Befana al mercato Albinelli: tanti bimbi ad incontrarla
La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista
Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana
Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi