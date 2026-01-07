Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omicidio capotreno: oggi sciopero FS senza fasce di garanzia

Dalle 9 alle 17 ma con disagi che si protrarranno sia prima che dopo. La mobilitazione proclamata in poche ore non ha permesso di assicurare treni regionali in fasce orarie garantite

1 minuto di lettura

Sciopero di 8 ore oggi, mercoledì 7 gennaio, dalle 9 alle 17, per il personale del trasporto ferroviario dell'Emilia-Romagna dopo l'assurda morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne di Anzola dell'Emilia ucciso con una coltellata all'addome la sera del 5 gennaio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Per l'omicidio è stato fermato ieri un cittadino croato 36enne, già noto alla Polizia Ferroviaria. 'Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali - spiega una nota delle Ferrovie - hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell'Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 gennaio. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale', viene aggiunto. Visto che la mobilitazione si svolge 'al di fuori delle fasce di garanzia stabilite per il trasporto regionale - viene argomentato - non sono previsti treni regionali garantiti. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il canale Telegram Trenitalia Tper Informa e contattando il numero verde gratuito'.

