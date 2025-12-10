Lavoratori servizi ambientali, accordo raggiunto sul contratto, sciopero revocato

L'accordo sul rinnovo del contratto nazionale è stato raggiunto, lo sciopero è stato revocato e il presidio sindacale dei lavoratori dei servizi ambientali previsto davanti ai cancelli della sede Hera di via Razzaboni annullato. Lo ha comunicato questa mattina la CGIL che nelle prossime ore spiegherà i punti dell'accordo.

Sciopero e mobilitazione erano stati confermati fino a ieri sera con una nota delle ore 19,40, poi l'accordo raggiunto in tarda serata che ha annullato tutto.

A Modena e provincia il rinnovo contrattuale interessa gli oltre 700 addetti che operano nei servizi ambientali - raccolta rifiuti, spazzamento, impianti di compostaggio e trasformazione rifiuti - impiegati nelle aziende del Gruppo Hera (Hera Spa, Herambiente, Uniflotte, Biorg), Aimag e le aziende Brodolini, De Vizia, Garc Ambiente, Rieco.

Il presidio dei lavoratori a Modena presso la sede Hera (via Razzaboni, 80) era previsto dalle 9 del mattino alle 12.

