Aggressione a giovani in centro, Giacobazzi (FI) al sindaco: 'Quel fatto non è isolato e la situazione non è sotto controllo. Preoccupante minimizzare'

“Ci preoccupano le dichiarazioni del sindaco in merito alla violenta aggressione avvenuta sabato sera in via Vittorio Veneto. Forse il sindaco non si è accorto che questo episodio è avvenuto a nemmeno un mese di distanza da un’altra brutale aggressione con coltello. Se questo gli sembra un intervallo di tempo tale da essere fiduciosi e per definire che i controlli stanno funzionando, a noi non sembra affatto'. Il capogruppo comunale di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi, interviene a commento delle dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzett
i sul ferimento dei due giovani aggrediti sabato sera da un gruppo di giovani stranieri in via Vittorio Veneto in centro storico a Modena. 'Ci preoccupano le parole del sindaco – scrive Giacobazzi – perché forse non si è accorto che l’episodio è avvenuto a nemmeno un mese da un’altra brutale aggressione con coltello. Se questo gli sembra un buon segnale, a noi non sembra affatto. Non si può essere soddisfatti del fatto che siano passate solo tre settimane dalla precedente aggressione: non è per niente un simbolo del miglioramento dei controlli se ogni tre settimane giovani vengono aggrediti, derubati e minacciati in pieno centro'.
'Non si può derubricare quanto accaduto a episodio isolato - continua il capogruppo
Forza Italia - perché isolato non è, e i cittadini lo sanno bene'.
Le parole del sindaco Mezzetti, che aveva definito l’aggressione “incresciosa” ma al tempo stesso aveva sottolineato come i presidi di controllo abbiano dimostrato di funzionare perché era passato un periodo maggiore dall'ultimo episodio, hanno generato la reazione del consigliere. 'Si tratta di un episodio che si registra dopo settimane in cui non si erano verificati fatti simili. Questo significa che l’attività di presidio ha dato risultati concreti', aveva affermato Mezzetti interpellato in mattinata sul caso.
Il dibattito politico si concentra ora sulla percezione della sicurezza in città: da un lato l’amministrazione che rivendica l’efficacia dei controlli, dall’altro l’opposizione che denuncia una sottovalutazione del problema e chiede interventi più incisivi contro i fenomeni di violenza giovanile.
'Non è per niente un simbolo del miglioramento dei controlli se ogni tre settimane giovani vengono aggrediti, feriti derubati e minacciati in pieno centro. Non si dà un buon segnale affermando che la situazione è sotto controllo, perché per quanto riguarda baby gang e gruppi di giovani stranieri non lo è. A preoccuparci non è soltanto il problema della sicurezza, che non va assolutamente sottovalutato, ma soprattutto il tentativo di derubricare quanto accaduto a episodio isolato.
Isolato non è, e i cittadini lo sanno bene. La città ha bisogno di risposte concrete e le risposte simili del sindaco non tranquillizzano' - chiude Giacobazzi.