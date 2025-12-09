Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giovani aggrediti e feriti in centro, il sindaco: 'Episodio increscioso in zona rossa, ma i controlli stanno funzionando'

Per Massimo Mezzetti era da tempo che non succedevano fatti così

'Si tratta di un episodio che si registra dopo settimane in cui non si erano verificati fatti simili. Questo significa che l’attività di presidio ha dato risultati concreti'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti commentando il grave fatto di cronaca che ha registrato il ferimento e il ricovero all'ospedale di due ragazzi di 17 e 19 anni, aggrediti da un gruppo di giovani stranieri ad inizio serata di sabato scorso in viale vittorio Veneto in centro a Modena. Un episodio avvenuto a sole tre settimane da quello che aveva colpito altri due ragazzi che passeggiavano in centro a Modena minacciati con coltello a scopo di rapina da un uomo poi arrestato.
Il sindaco Massimo Mezzetti ha commentato l'episodio dello scorso sabato definendolo “increscioso” ma allo stesso tempo ha voluto rimarcare come i presidi di controllo abbiano dimostrato di funzionare: 'Si tratta di un episodio che si registra dopo settimane in cui non si erano verificati fatti simili. Questo significa che l’attività di presidio ha dato risultati concreti'.
Mezzetti ha ricordato come negli ultimi giorni il centro storico sia stato vissuto dai modenesi in maniera serena, grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine.
'Nonostante l’aggressione sia avvenuta in una zona rossa, dove il presidio è più alto, non tutto può essere tenuto sotto controllo. Ciò dimostra che fenomeni di questo tipo possono emergere anche in aree sorvegliate, ma restano episodi isolati', ha dichiarato.
Il sindaco ha infine espresso l’auspicio che simili fatti restino sempre più rari: 'La città sta vivendo il centro storico con intensità e tranquillità. Speriamo che episodi come questo rimangano isolati e che la sicurezza continui a garantire ai cittadini la possibilità di vivere gli spazi urbani con fiducia'.
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

