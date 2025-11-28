Modena, dipendenti front office Hera: sciopero davanti alla sede di via Razzaboni

Ad essere in agitazione sono i 32 tra lavoratrici e lavoratori dell’appalto del front office degli sportelli di vendita di Hera, gestiti per la nostra provincia da SO.SEL Spa per oltre vent’anni e che dal 1° dicembre passerà alla società Linetech Group Srl. L’informazione dell’aggiudicazione dell’appalto è arrivata soltanto due settimane fa e l’azienda subentrante, nonostante i ripetuti tentativi di confronto, ha confermato ai sindacati la volontà di applicare il contratto nazionale delle telecomunicazioni, un contratto diverso da quello del commercio indicato da Hera (la committenza) nel bando di gara,appellandosi all’equivalenza delle tutele, ma senza mai entrare nel merito con chiarezza rispetto a come si intenda attuare questa presunta equivalenza.
'Abbiamo da subito unitariamente espresso forti perplessità rispetto all’applicazione di un contratto nazionale diverso da quello indicato da Hera all’interno del bando di gara e già in
'Una tempistica che rende l’armonizzazione un percorso pressoché impossibile da affrontare' sostengono ancora i sindacalisti, che infatti segnalano come nell’assemblea del 25 novembre i lavoratori e le lavoratrici abbiano pienamente sostenuto tutte le criticità espresse dalle organizzazioni sindacali, votando senza indugio per l’apertura dello stato di agitazione e per la proclamazione di due giornate di sciopero. 'Per queste persone chiediamo e pretendiamo chiarezza, tempistiche idonee per un confronto e l’applicazione del contratto nazionale previsto dal bando di gara e già in essere tra i lavoratori dell’appalto.
'L’applicazione di un Ccnl diverso da quello indicato nei bandi di gara rappresenta un precedente che ci preoccupa – continuano i sindacalisti modenesi – per questo come organizzazioni di rappresentanza siamo sempre stati piuttosto critici rispetto alla possibilità dell’equivalenza delle tuteleprevista dal Codice Appalti'.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltusc Uil e i lavoratori e le lavoratrici del front office Hera chiedono inoltre, tempistiche idonee ad affrontare un percorso di cambio appalto: 'consideriamo inaccettabile che 32 lavoratori e lavoratrici, che da oltre vent’anni sono sempre stati dipendenti della stessa azienda, si ritrovino nell’arco di due settimane sia a dover cambiare datore di lavoro che condizioni contrattuali'.
Intanto questa mattina pare sia stata accettata la proroga di due settimane prima del passaggio a Linetech e lo sciopero di domani potrebbe essere sospeso.