Giovedì gastronomici: oggi ultimo appuntamento

Ultima occasione, questa sera, per prendere parte alla diciannovesima edizione della rassegna culinaria dei Giovedì Gastronomici che, anche quest'anno, sta registrando un grande successo di pubblico. L'iniziativa, organizzata da Confesercenti Modena e Fiepet, mette al centro la valorizzazione dell'enogastronomia locale e delle eccellenze culinarie del territorio



Ultima chiamata per chi vuole gustare la tradizione modenese: nei 20 ristoranti aderenti sarà possibile assaporare piatti locali, rivisitati con creatività e innovazione, ma sempre con un filo conduttore ben preciso - l'utilizzo dei prodotti tipici certificati Doc, Dop e Igp. Tra i protagonisti, su tutti, l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop ed il Parmigiano Reggiano Dop.Giovedì sarà anche l'ultimo giorno utile per collezionare timbri sulla fidelity card, disponibile nei ristoranti partecipanti, e concorrere ai premi.L'elenco dei ristoranti e i menù sono visionabili sul sito e sui social ufficiali dei Giovedì Gastronomici e di Confesercenti Modena. Tutti i ristoranti offrono un menù degustazione completo, dall'antipasto al dolce, in alcuni casi anche bevande comprese, a un prezzo speciale per la rassegna: da 30 a 40 euro.I Giovedì Gastronomici sono promossi da Confesercenti Modena e Fiepet Confesercenti Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, e dei principali Consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio modenese: Parmigiano Reggiano e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. L'iniziativa ha inoltre ricevuto il patrocinio, della Provincia di Modena, del Comune di Modena e di Piacere Modena.