Modena, festival Dig: il giornalismo scomodo va bene purchè non scomodi gli organizzatori
Nerazzini al giornalista de La Pressa: 'Pignolo', 'ti presenti senza presentarti', 'non ti vedevo, vedevo solo gli amici'
Non era in discussione il livello della platea e la qualità dell'offerta, semplicemente ritenevamo opportuno fare chiarezza su quanti soldi pubblici andassero a questo evento. Non solo legittimo, ma doveroso.
La domanda è stata composta, da giornalista appunto. La risposta piccata e da professore con la penna rossa di Nerazzini (video sotto) nei confronti del collega Gianni Galeotti, il quale ha fatto in modo impeccabile il suo lavoro attendendo 90 minuti di conferenza stampa per porre un semplice quesito, è lo specchio di un mondo che va così.
'Non ti vedevo più, vedevo solo gli amici' - esordisce Nerazzini dopo un'ora e mezza di conferenza unilaterale, alla sacrosanta richiesta di poter fare una domanda in una sala ormai deserta.
E ancora, dopo aver sottolineato di aver letto con attenzione l'articolo in questione: 'Quindi ti stai presentando senza presentarti'.
Insomma, il Giornalismo scomodo va bene, ci si fa anche un festival sopra (e ripetiamo nessuno ne discute la qualità, qui il programma), purchè a non essere scomodati siano i giornalisti che lo organizzano. Purchè le domande non disturbino coloro che si ergono a mentori della libertà e del diritto di cronaca, perchè se no chi fa semplici quesiti diventa 'pignolo'...
Giuseppe Leonelli
