Modena, nel giorno della stangata contro Reggianini, il Pd fa lo sgambetto a Mezzetti

L'assenza del numero legale su una delibera così importante non è un avviso di sfratto (il Pd non ne ha il coraggio), ma Mezzetti potrebbe sfruttare il momento

La delibera che porta a sintesi un anno di battaglie di Mezzetti sulle partecipate, da Seta ad Amo, passando per Hera, ieri è stata clamorosamente boicottata dal Pd. Come al solito, nella palude politica Dem, il segnale è stato sfumato dietro alla facciata dell'errore, ma è evidente che non è un caso che Lenzini e soci abbiano voluto far mancare il numero legale. E, soprattutto, non è un caso lo abbiano voluto fare proprio ieri, nel giorno in cui dopo mesi di attesa l'amministratore unico di Amo, Andrea Bosi, è stato costretto ad annunciare l'invio delle lettere di messa in mora nei confronti degli ex dirigenti di Amo, tra i quali l'ex segretario provinciale Pd Stefano Reggianini.
Indubbiamente una vittoria del picconatore Massimo Mezzetti sullo scandalo Amo (il sindaco era stato il primo e per settimane l'unico a scaricare Reggianini), alla quale evidentemente il Sistema Pd ha voluto replicare dando un segnale chiaro. L'assenza del numero legale su una delibera così importante per la giunta, non è un avviso di sfratto (il Pd non ne ha nè la forza nè il coraggio), ma potrebbe essere strategicamente intepretato come tale dal sindaco.
Stanco di questi giochi e di queste ripicche, stanco delle ruggini che incrostano il sistema di potere che fa capo all'ex sindaco Muzzarelli e ai suoi uomini in Consiglio, stanco del balletto sul segretario provinciale finalizzato unicamente a ostacolare la sua azione di rottura, pare che Mezzetti stia meditando una clamorosa mossa del cavallo. Per ora le elezioni anticipate sono fantapolitica, ma i presupposti teorici ci sono tutti. Del resto, lasciare che il Pd faccia cadere la giunta di centrosinistra (cosa mai successa in 80 anni a Modena) potrebbe consentirgli di avere le mani libere per ri-presentarsi con una lista civica, sfidando il Pd stesso a una scelta di campo: o con lui o contro di lui. E con il centrodestra perennemente a fare da spettatore, non è escluso che lo sgambetto al Sistema vada a compimento.
Manca numero legale e la votazione salta: il centrosinistra dà la colpa all'opposizione

Scandalo Amo, messa in mora ex dirigenti: così Bosi tradisce Muzzarelli per Mezzetti?

Affitti brevi: scontro politico tra centrodestra e maggioranza

Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

Pd Modena, Vaccari toglie ogni dubbio: lo scontro sul segretario provinciale è una lite per le candidature

Alta velocità: il treno, Modena, lo ha perso 25 anni fa

Il Superzampone? Festa 'riservata' al Pd: altri consiglieri regionali non invitati dal Comune di Castelnuovo

Scandalo Amo, il 12% dell'ammanco non è attribuibile alla dipendente: il comunicato da Istituto Luce di Bosi

Sicurezza Carpi, Forza Italia per distinguersi da Fdi sta col Pd e chiede al Governo (di cui fa parte) più agenti

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Se il capo del governo italiano e il suo vice saltano come saltimbanchi al grido di 'chi non salta comunista è'

