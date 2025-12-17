Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro
Ricordiamo che Andrea Burzacchini è stato amministratore unico di Amo Modena dal 2016 al 2022 e Stefano Reggianini dal 2022 al 2025
17 dicembre 2025 alle 15:37
Dopo la concessione da parte del Tribunale di Modena della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo per 448.157 euro nei confronti della ex dipendente di Amo per gli ammanchi denunciati lo scorso giugno - a cui è seguita a stretto giro la notifica del precetto - Amo punta a recuperare anche le restanti risorse sottratte, per un totale di circa 515.000 euro, quindi per circa 67mila euro. 'Con quest’obiettivo, in continuità con le azioni intraprese fino ad oggi dall’Amministratore Unico Andrea Bosi - nel quadro della linea di indirizzo tracciata dai Soci - è stato acquisito il parere legale per le possibili azioni di responsabilità sociale da intraprendere nei confronti di chi ha ricoperto ruoli apicali e dirigenziali negli anni oggetto dei movimenti non coerenti con l’attività sociale di Amo (dal 2018 al 2025)' - così in una nota la stessa Agenzia per la mobilità. Ricordiamo che Andrea Burzacchini è stato amministratore unico di Amo Modena dal 2016 al 2022 e Stefano Reggianini dal 2022 al 2025.'Il documento prodotto dai legali incaricati, nel definire perimetri di responsabilità civile legati ai ruoli ricoperti, ai poteri conferiti dallo Statuto della Società e agli obblighi di controllo assegnati, dopo le verifiche di tutte le operazioni anomale riscontrate, conferma che esistono i presupposti per esercitare l’azione di responsabilità sociale, che dovrà però essere preventivamente sottoposta alla deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Amo, sulla base del parere ricevuto, ha predisposto nella giornata di ieri le lettere di messa in mora che sono state inviate ai soggetti interessati'. 'Stiamo andando rapidamente verso l’obiettivo che ci siamo prefissati dall’inizio con il percorso intrapreso dopo la denuncia degli ammanchi in sede penale: recuperare il 100% delle risorse pubbliche sottratte. Grazie alle iniziative avviate in sede civile siamo riusciti a procedere in tempi brevi verso l’ex dipendente – allo stato attuale indagata in sede penale - per il recupero della quasi totalità degli ammanchi rilevati. Ora possiamo concentrarci su un livello ulteriore di azione. La messa in mora è il primo strumento di cui può avvalersi Amo per richiamare alla responsabilità civile chi aveva il potere di vigilare sulle funzioni amministrative negli anni in cui aMo è stata vittima di sottrazione di denaro pubblico - sottolinea Andrea Bosi -. Se necessario, nella fase successiva – conclude l’Amministratore – verrà sottoposta all’Assemblea dei Soci la richiesta di autorizzazione a procedere all’azione di responsabilità nell’ambito di un procedimento giudiziario'. Nella foto Burzacchini e Reggianini
