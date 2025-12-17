Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro

Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro

Ricordiamo che Andrea Burzacchini è stato amministratore unico di Amo Modena dal 2016 al 2022 e Stefano Reggianini dal 2022 al 2025

2 minuti di lettura
Dopo la concessione da parte del Tribunale di Modena della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo per 448.157 euro nei confronti della ex dipendente di Amo per gli ammanchi denunciati lo scorso giugno - a cui è seguita a stretto giro la notifica del precetto - Amo punta a recuperare anche le restanti risorse sottratte, per un totale di circa 515.000 euro, quindi per circa 67mila euro. 'Con quest’obiettivo, in continuità con le azioni intraprese fino ad oggi dall’Amministratore Unico Andrea Bosi - nel quadro della linea di indirizzo tracciata dai Soci - è stato acquisito il parere legale per le possibili azioni di responsabilità sociale da intraprendere nei confronti di chi ha ricoperto ruoli apicali e dirigenziali negli anni oggetto dei movimenti non coerenti con l’attività sociale di Amo (dal 2018 al 2025)' - così in una nota la stessa Agenzia per la mobilità.

Ricordiamo che Andrea Burzacchini è stato amministratore unico di Amo Modena dal 2016 al 2022 e Stefano Reggianini dal 2022 al 2025.

'Il documento prodotto dai legali incaricati, nel definire perimetri di responsabilità civile legati ai ruoli ricoperti, ai poteri conferiti dallo Statuto della Società e agli obblighi di controllo assegnati, dopo le verifiche di tutte le operazioni anomale riscontrate, conferma che esistono i presupposti per esercitare l’azione di responsabilità sociale, che dovrà però essere preventivamente sottoposta alla deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Amo, sulla base del parere ricevuto, ha predisposto nella giornata di ieri le lettere di messa in mora che sono state inviate ai soggetti interessati'.

'Stiamo andando rapidamente verso l’obiettivo che ci siamo prefissati dall’inizio con il percorso intrapreso dopo la denuncia degli ammanchi in sede penale: recuperare il 100% delle risorse pubbliche sottratte. Grazie alle iniziative avviate in sede civile siamo riusciti a procedere in tempi brevi verso l’ex dipendente – allo stato attuale indagata in sede penale - per il recupero della quasi totalità degli ammanchi rilevati. Ora possiamo concentrarci su un livello ulteriore di azione. La messa in mora è il primo strumento di cui può avvalersi Amo per richiamare alla responsabilità civile chi aveva il potere di vigilare sulle funzioni amministrative negli anni in cui aMo è stata vittima di sottrazione di denaro pubblico - sottolinea Andrea Bosi -. Se necessario, nella fase successiva – conclude l’Amministratore – verrà sottoposta all’Assemblea dei Soci la richiesta di autorizzazione a procedere all’azione di responsabilità nell’ambito di un procedimento giudiziario'.

Nella foto Burzacchini e Reggianini

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto

Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Qatargate, Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti. Salva la modenese Gualmini

Qatargate, Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti. Salva la modenese Gualmini

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

'Emilia Romagna, emergenza neuropsichiatria infantile: serve potenziamento'

'Emilia Romagna, emergenza neuropsichiatria infantile: serve potenziamento'

Emergenza–urgenza, il progetto montagna alla prova del voto: apertura Ausl su automedica, ma solo d'estate

Emergenza–urgenza, il progetto montagna alla prova del voto: apertura Ausl su automedica, ma solo d'estate