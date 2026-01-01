Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Parlare di pace ai cittadini non basta: gli strumenti veri li ha il Governo

Parlare di pace ai cittadini non basta: gli strumenti veri li ha il Governo

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua a muoversi in una direzione opposta: aumento delle spese militari e sostegno bellico

2 minuti di lettura
Nel discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace come fondamento costituzionale e come orizzonte irrinunciabile della politica italiana. Oggi, a quelle parole, si sono aggiunte quelle del Papa. Papa Leone ha invocato ancora una volta la pace, denunciando la normalizzazione della guerra, il riarmo e l’impotenza morale della politica contemporanea.
Due richiami forti, autorevoli, convergenti. Ma proprio per questo emerge una questione centrale, troppo spesso elusa: a chi sono realmente rivolti questi appelli?
Perché i cittadini italiani, per quanto sensibili e partecipi, non hanno strumenti concreti per incidere sulle scelte di guerra o di pace. Non decidono l’invio di armi, non stabiliscono le alleanze militari, non definiscono le strategie diplomatiche, non siedono ai tavoli internazionali. Possono manifestare, votare, esprimere opinioni — ma l’azione reale è prerogativa di chi governa.
Gli strumenti della pace non sono nelle mani dei cittadini: sono nelle mani del Governo.
 

E qui si apre l’incongruenza più evidente. Mentre le massime autorità morale e istituzionale del Paese parlano di pace come responsabilità politica, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua a muoversi in una direzione opposta: aumento delle spese militari, sostegno bellico senza una parallela iniziativa diplomatica autonoma, totale accettazione della guerra come
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
scenario inevitabile.
In questo contesto, il richiamo alla pace rischia di diventare una delegazione impropria di responsabilità: si parla ai cittadini come se fossero loro a dover “fare qualcosa”, mentre chi ha il potere decisionale rinuncia a esercitarlo in modo coerente con quel valore.
La pace non è un sentimento privato, né un auspicio morale. È una scelta politica, che richiede coraggio, visione, iniziativa diplomatica, capacità di mediazione e anche la disponibilità a distinguersi, quando necessario, dagli automatismi dei blocchi militari. Tutte prerogative che spettano ai governi, non alla società civile.
 

Se il Presidente della Repubblica e il Papa parlano di pace, non lo fanno per invitare i cittadini alla rassegnazione o alla buona volontà individuale. Lo fanno per richiamare chi governa alle proprie responsabilità. Ignorare questo passaggio significa svuotare quelle parole del loro significato più profondo.
Un Paese in cui la pace viene invocata dai vertici morali e istituzionali, ma non praticata da chi detiene il potere, rischia di trasformare un principio costituzionale in una formula rituale. E allora sì, l’incongruenza diventa politica: si chiede alla coscienza dei cittadini ciò che dovrebbe essere deciso nei palazzi del governo.
Cinzia Franchini
Foto dell'autore

E' imprenditrice artigiana nel settore del trasporto di merci conto terzi ed è consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ADR su strada. E' RSPP e si occupa di gestire tutte le att...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Così l'Europa crea un fossato con la Federazione russa e si prepara alla guerra aperta'

'Così l'Europa crea un fossato con la Federazione russa e si prepara alla guerra aperta'

Modena Marcia per la Pace, i pro-Palestina manifestano a parte

Modena Marcia per la Pace, i pro-Palestina manifestano a parte

Giornata Mondiale della Pace: primo gennaio

Giornata Mondiale della Pace: primo gennaio

'Pace e giovani, avere coraggio come 80 anni fa'

'Pace e giovani, avere coraggio come 80 anni fa'

Superbonus 'scempio', riarmo 'dovere': la doppia morale del Governo Meloni

Superbonus 'scempio', riarmo 'dovere': la doppia morale del Governo Meloni

Il Papa: 'Spesso ridicolizzato chi crede alla pace e sceglie via disarmata'

Il Papa: 'Spesso ridicolizzato chi crede alla pace e sceglie via disarmata'

Articoli più Letti Pd Modena, lite totale per una sedia a Roma: la rabbia di Muzzarelli dice tutto

Pd Modena, lite totale per una sedia a Roma: la rabbia di Muzzarelli dice tutto

Modena, nel giorno della stangata contro Reggianini, il Pd fa lo sgambetto a Mezzetti

Modena, nel giorno della stangata contro Reggianini, il Pd fa lo sgambetto a Mezzetti

Modena, nella sua furia anti-Mezzetti il Pd della città ha perso la bussola

Modena, nella sua furia anti-Mezzetti il Pd della città ha perso la bussola

Pd Modena, Vaccari toglie ogni dubbio: lo scontro sul segretario provinciale è una lite per le candidature

Pd Modena, Vaccari toglie ogni dubbio: lo scontro sul segretario provinciale è una lite per le candidature

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Modena, futuro segretario provinciale Pd: la ricerca dell'ircocervo

Modena, futuro segretario provinciale Pd: la ricerca dell'ircocervo

Modena, il punto di fine anno del sindaco: la frattura col Pd e l'assenza degli assessori vicini a Muzzarelli

Modena, il punto di fine anno del sindaco: la frattura col Pd e l'assenza degli assessori vicini a Muzzarelli

Modena, la generosità scandalosa e irrazionale che pretende silenzio e segreto

Modena, la generosità scandalosa e irrazionale che pretende silenzio e segreto

Dagli auguri all’identità: il Natale come strumento politico

Dagli auguri all’identità: il Natale come strumento politico