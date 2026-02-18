Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Un incontro interlocutorio e concluso con promesse sulla carta quello di ieri in Regione Emilia Romagna sul trasporto pubblico. Ma in questo nulla di fatto, a segnare un punto nel braccio di ferro tra Modena e la Regione è il sindaco Massimo Mezzetti. Mezzetti aveva chiesto da mesi un piano industriale per poter aderire alla azienda unica di trasporti, rispedendo al mittente l'atto di fiducia chiesto dal presidente De Pascale e i numeri draconiani presentati da Baruffi, eccessivamente penalizzanti su Modena.

Ebbene, formalmente ieri questo 'piano industriale' è stato promesso dalla Regione stessa ed è stato preso come base per poter procedere nel percorso. Ovviamente questa promessa al momento è svuotata di contenuti, tutto dipenderà da cosa si scriverà nel piano e quali saranno i reali punti di forza, ma comunque Mezzetti - dal punto di vista politico - esce col sorriso e costringe l'asse De Pascale-Baruffi-Priolo ad accettare la sua richiesta. 'La riunione si è conclusa di fatto come avevamo chiesto noi - dice infatti oggi il sindaco di Modena -. Ieri si è dato mandato anche alle aziende di tutto il territorio regionale di avviare questo percorso, per poi confrontarci in modo dialettico. La cosa fondamentale è l'aver fatto passare il modello di fusione per inclusione che tenga conto del bacino di utenza e dei chilometri percorsi, rispetto al modello di fusione per incorporazione, basato sui numeri delle azioni percentuali possedute, che avrebbe fortemente penalizzato Modena'.

G.Leo.

