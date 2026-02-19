Rimini, il Papa questa estate parteciperà al Meeting di CL

Papa Leone XIV parteciperà alla prossima edizione del Meeting di Rimini. La visita avverrà il 22 agosto prossimo. L’annuncio è arrivato questa mattina: una visita che arriverà a 44 anni di quella Papa Giovanni Paolo II, che venne a Rimini il 29 agosto 1982. 'La presenza di papa Leone XIV al prossimo Meeting di Rimini è motivo di grande gioia per tutto il movimento di Comunione e Liberazione, all’interno della cui storia l’esperienza del Meeting è nata e si è sviluppata - spiega il presidente di Cl Davide Prosperi -. Siamo profondamente grati al Santo Padre per aver accolto il nostro invito: la sua partecipazione rappresenta per noi un segno di affetto molto desiderato e sarà un’occasione estremamente preziosa per approfondire la nostra immedesimazione con le preoccupazioni del Santo Padre nella guida della Chiesa'.'Sarà una vera gioia e un grande onore per tutta la comunità emiliano-romagnola accogliere Papa Leone XIV a Rimini in occasione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli che si svolgerà ad agosto. La nostra terra, che della solidarietà e dell’accoglienza ha fatto la propria identità, è pronta ad accogliere con gratitudine il Santo Padre.La sua presenza, a distanza di oltre quarant’anni dalla visita nella città di Rimini di Papa Giovanni Paolo II, rappresenta un dono particolare, soprattutto in un tempo che ci sfida a costruire ponti e un dialogo di pace costante tra i popoli. Ringrazio, anche a nome della Giunta regionale, il vescovo di Rimini, Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi e gli organizzatori del Meeting, per aver reso possibile la visita del Sommo Pontefice. Saremo lieti di contribuire, con il sindaco Sadegholvaad e tutta la comunità riminese alla buona riuscita di un evento così importante e di ascoltare il messaggio universale che Papa Leone XIV affiderà alle nostre coscienze'. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale.Nella foto (Meeting) Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, e il Papa