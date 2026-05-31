Nasce Clint Eastwood: 31 maggio 1930

Oggi, 31 maggio, il cinema celebra la nascita di una delle sue icone più riconoscibili: Clint Eastwood. Nato a San Francisco il 31 maggio 1930, Eastwood quest'anno compie 96 anni e continua a essere uno dei nomi più influenti della storia di Hollywood.

Figlio della Grande Depressione, trascorse l'infanzia spostandosi lungo la costa occidentale degli Stati Uniti mentre il padre cercava lavoro. Prima di arrivare al cinema svolse diversi impieghi e prestò servizio nell'esercito americano. La svolta arrivò alla fine degli anni Cinquanta con la serie televisiva Rawhide, che lo rese un volto familiare al pubblico americano.

La consacrazione internazionale arrivò però grazie al regista Sergio Leone e alla celebre 'trilogia del dollaro': Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Con il suo poncho, il sigaro e lo sguardo impassibile, Eastwood ridefinì l'immagine del cowboy sul grande schermo e divenne una star mondiale.

Negli anni Settanta diede vita a un altro personaggio entrato nella leggenda: l'ispettore Harry Callahan di Dirty Harry, poliziotto duro e anticonformista che contribuì a trasformarlo in simbolo del cinema d'azione americano.

Ma la sua eredità non si limita alla recitazione. Come regista ha firmato opere premiate e amate dalla critica, tra cui Gli spietati, Mystic River, Million Dollar Baby e Gran Torino. Ha vinto quattro Premi Oscar, due come miglior regista e due come produttore del miglior film, confermandosi una delle figure più complete del cinema contemporaneo.