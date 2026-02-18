Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, doppio peso Fdi: dimissioni per Bosi (che ha recuperato soldi Amo) e sulla Fondazione solo domande

Modena, doppio peso Fdi: dimissioni per Bosi (che ha recuperato soldi Amo) e sulla Fondazione solo domande

L'unica a prendere le distanze e usare parole chiare sulla necessità di un passo indietro del presidente Tiezzi, è stata l'onorevole Daniela Dondi

2 minuti di lettura
Come riportato, ieri con una conferenza stampa, il gruppo di Fdi di Modena ha chiesto le dimissioni dell'amministratore unico di Amo Andrea Bosi. Proprio nel momento in cui - per la prima volta - amministratori pubblici (Di Loreto, Berselli, Reggianini, Burzacchini) sono chiamati a metterci soldi propri per scoprire uno scandaloso ammanco - Fdi chiede a chi ha ottenuto questo storico risultato, un passo indietro.
Stupisce che tanta rigidità non venga però applicata nei confronti di un altro scandalo, ancor più grave, che ha investito un'istituzione modenese: la Fondazione di Modena. E' vero che i due enti sono giuridicamente diversi, ma in questo secondo caso l'ammanco è doppio rispetto a quello di Amo e - soprattutto - a differenza di Amo nessuno si è dimesso, il dipendente infedele si è addossato tutte le colpe (nonostante l'evidente mancato rispetto dei controlli imposti dalla 231) e addirittura il presidente Tiezzi, il Cda e il direttore Benedetti hanno ricevuto i complimenti di sindaco e presidente della Provincia.
Sul caso Fondazione, Fdi si è limitata a presentare una interrogazione in Regione e una in Comune, ma la parola 'dimissioni' non è mai uscita dalla bocca dei consiglieri meloniani e anche ieri - in conferenza stampa - il capogruppo Negrini, intervistato da Tvqui, non è riuscito a pronunciarla.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Cosa che invece hanno chiesto con forza Forza Italia con il vicecoordinatore Platis, e Lega con il capogruppo Bertoldi.
Insomma, se non un errore nel bersaglio, quantomeno un modo di puntare su un solo obiettivo, sorvolando - come la famosa mucca nel corridoio - sul secondo. Esattamente come disse il sindaco Massimo Mezzetti in conferenza stampa a dicembre, rimproverando i giornalisti modenesi.
In questo contesto va registrata l'eccezione dell'onorevole Daniela Dondi che è anche consigliere comunale Fdi. Non solo ieri la deputata era assente alla conferenza stampa per chiedere le dimissioni di Bosi, ma nel corso della recente trasmissione televisiva Detto non detto, non ha avuto timore a chiedere un passo indietro dei vertici della Fondazione.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'

Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'

Fondazione di Modena, il rapporto fiduciario si è rotto: Tiezzi ne prenda atto

Fondazione di Modena, il rapporto fiduciario si è rotto: Tiezzi ne prenda atto

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Amo, Fondazione Modena e azioni di responsabilità: due casi, due ammanchi, due reazioni opposte

Amo, Fondazione Modena e azioni di responsabilità: due casi, due ammanchi, due reazioni opposte

Fondazione di Modena, il Carnevale dei potenti

Fondazione di Modena, il Carnevale dei potenti

Articoli più Letti Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Scandalo Fondazione di Modena: i 20 euro 'perduti' di Tiezzi sono un'offesa e uno strafalcione matematico

Scandalo Fondazione di Modena: i 20 euro 'perduti' di Tiezzi sono un'offesa e uno strafalcione matematico

Giovedì grasso, risate leggere e satira senza rischio

Giovedì grasso, risate leggere e satira senza rischio

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi vince su tutti: non si dimette e punta al mandato di 6 anni

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi vince su tutti: non si dimette e punta al mandato di 6 anni

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi