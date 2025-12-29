Modena, il punto di fine anno del sindaco: la frattura col Pd e l'assenza degli assessori vicini a Muzzarelli

Mezzetti in questo anno e mezzo con la fascia da sindaco ha avuto il merito e il coraggio di rompere alcuni degli storici equilibri del sistema di potere modenese (dal nodo partecipate passando per l'urbanistica, fino ad arrivare ai rapporti con Hera) e questa ventata di aria nuova non è stata gradita al conservatore Pd della città guidato da Lenzini e che fa riferimento all'ex sindaco Muzzarelli.
Nel suo 'primo anno solare' come è stato definito dal presentatore della mattinata, il presidente dell'Associazione stampa modenese Pier Paolo Pedriali, Mezzetti ha spezzato equilibri sia di sostanza che di forma, lanciando accuse aperte al suo predecessore, come mai avvenuto in 80 anni di governi di centrosinistra.
Nel corso dei mesi
Tutte scelte che questa mattina il sindaco ha rivendicato e ribadito. Nessun passo indietro, nessun tentennamento, a conferma di voler andare avanti con la sua sfida al blocco politico-economico che dal Dopoguerra guida la città.
Davanti alle domande incalzanti sul clima di tensione coi Dem questa mattina Mezzetti ha comunque cercato di stemperare i toni dicendo di rispettare le dinamiche interne al Pd, al quale ha ribadito di non essere iscritto, e ha glissato sulle conseguenze concrete di questa battaglia di nervi, a partire dal maxi emendamento che ha sconfessato il suo assessore Carla Ferrari.
Mezzetti non si è sbilanciato nemmeno sull'eventualità di un suo secondo mandato sottolineando comunque di non voler cercare un paradiso a dispetto dei santi.
E il Pd modenese? Dal canto suo oggi un segnale il gruppo Dem, nemesi di Mezzetti, lo ha dato. All'incontro di stamattina erano presenti, insieme al sindaco, gli assessori Molinari, Maletti, Bortolamasi, Ferrari, Zanca, oltre al capo di gabinetto Solomita e al capo della segreteria politica Marino. Insomma, a parte alcune assenze giustificate (la fedelissima Camporota e il mite Ferraresi) nel gruppo spiccava l'assenza di entrambi gli assessori vicini a Muzzarelli: Giulio Guerzoni e Federica Venturelli.
Difficile pensare sia un caso.
Giuseppe Leonelli