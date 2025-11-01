Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione
Tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, accatastati ed esposti alle intemperie alla vista e al contatto ravvicinato di migliaia di persone ogni giorno
Qui, da tempo, sotto gli occhi di chi lavora e vive nella zona, tonnellate di rifiuti sono accatastate a cielo aperto, in un'area delimitata solo da una rete metallica che non ne impedisce certo né la disperzione in area di possibili inquinanti né tantomeno la dispersione nel terreno, soprattutto nel momento in cui piove. Sacchi rotti, contenitori di varia natura, materiali potenzialmente pericolosi, indicati come tali anche dalle etichette dei sacchi specifici per lo stoccaggio di materiali e rifiuti classificati come pericolosi. Il fatto che presumibilmente si tratti di materiali e rifiuti di cantiere depositati in quell'area individuata per ospitarli non toglie nulla al problema relativo alle regole che devono essere applicate sul fronte dello stoccaggio, della movimentazione e della protezione dei materiali e dell'ambiente in cui vengono stoccati, in questo caso anche sanitario e urbano residenziale.
“È una vergogna che una situazione del genere possa esistere proprio accanto a un ospedale”, racconta una delle centinaia di operatori dell'Azienda Osedaliera che ogni giorno passano da qui. “Ci passiamo davanti tutti i giorni. Sacchi ammucchiati, materiale che vola con il vento… e nessuno interviene”.Gi.Ga.
