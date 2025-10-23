Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Centro storico: dehor trasformati in dormitori e latrine

Oggi la segnalazione da Calle di Luca. I cittadini lamentano interventi tardivi delle forze dell'ordine. E l'occupazione abusiva delle strutture utili per ripararsi dilaga

Un uomo sdraiato su un tavolo di un dehors, le scarpe poggiate a terra e, accanto, evidenti tracce di bisogni fisiologici espletati all’interno dello stesso spazio. È l’immagine del degrado crescente nel centro storico di Modena, dove diversi plateatici abbandonati o inutilizzati stanno diventando dormitori di fortuna per senzatetto, tossicodipendenti e stranieri irregolari.

Scattata questa mattina in una delle vie più centrali della città, la foto mostra con chiarezza una realtà sotto gli occhi di tutti: spazi privati di suolo pubblico pubblico, frutto di investimenti ingenti e destinati alla socialità, per i momenti di chiusura diventano simbolo di degrado urbano e sociale.

Emblematico il caso riportato nell'immagine in Calle di Luca. “Abbiamo chiamato più volte la polizia e la municipale, ma nessuno è intervenuto – racconta una residente –. Al mattino troviamo tavoli sporchi, bottiglie, resti di cibo e segni di urine. Alcuni dehors sono diventati vere e proprie latrine a cielo aperto.”

 



Con l’arrivo del freddo e delle piogge, molti senza fissa dimora e stranieri irregolari cercano riparo sotto le strutture dei locali chiusi nella notte, trasformandoli in accampamenti notturni. La situazione, denunciano i cittadini, non è solo un problema di decoro urbano, ma anche di igiene e sicurezza.

“Il centro - afferma un residente che ha scritto in redazione - non può diventare un dormitorio pubblico. Qui la notte regna il degrado: odori forti, bivacchi, rifiuti ovunque. Non è più vivibile.”




Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

Movida a Modena, il consigliere Pd Barbari sta col sindaco: 'Pieno sostegno'

'Modena, giusto provare le Zone Rosse: ma a Reggio i risultati sono stati scarsi'

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

Polizia Locale, Lenzini (Pd) contro Bignardi: 'Piena fiducia e massimo rispetto nel lavoro della Polizia locale'

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

La grande tavola con prodotti tipici ad ottimi prezzi: tornano i Giovedì Gastronomici

Tutto esaurito al Carani per Michelle Platinì, sarà trasmesso on-line

Coordinamento modenese contro la guerra: 'I conflitti sono creati dall'asse Usa-Europa'

