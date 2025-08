Modena, zona Torrazzi e mercato ortofrutticolo: sporcizia e degrado ovunque

Ci sono anche lavandini, mobili e sacchi di materiale edile, il tutto mischiato a rifiuti vari. E’ un degrado senza fine quello che viene segnalato dai cittadini e da chi lavora nella zona artigianale dei Torrazzi, in via Allende e a ridosso del mercato ortofrutticolo. ‘Nonostante le ripetute segnalazioni qui non si muove niente - ci segnala un lettore -. Anche oggi con il rifiutologo ho segnalato il degrado, sta diventando invivibile’. Nei giorni scorsi sono state rimosse due carcasse d’auto poste sotto sequestro, dopo mesi e mesi di richieste. Ma la situazione generale resta immutata.



