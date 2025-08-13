Pericolo e incuria ignorati al parco di Santa Caterina

Preoccupano le condizioni del chiosco all’interno del Parco Santa Caterina, nel quartiere Crocetta di Modena, danneggiato alcune settimane fa dalla caduta di un albero durante un violento nubifragio è abbandonato in condizioni fatiscenti in attesa di una demolizione o ricostruzione. L’evento atmosferico aveva colpito pesantemente la zona, causando la rottura parziale della struttura utilizzata da anni dai cittadini come punto di ritrovo e di ristoro.



La caduta dell’albero ha compromesso la stabilità del chiosco, in particolare la tettoia, che mostra segni evidenti di cedimento. Inoltre le strutture di sostegno si sono piegate soprattutto in un lato. A rendere ancora più preoccupante la situazione è la presenza, confermata da residenti e visibile a occhio nudo, di lastre in cemento-amianto, riguardanti la copertura, danneggiate.

A a creare una situazione al limite del paradosso la rimozione della limitazione (strisce colorate intorno l’area), per segnalare la presenza di un'area a rischio e non frequentabile; rimozione che ha fatto credere evidentemente a qualche sprovveduto che l'area fosse normalmente frequentabile. Ed è così che nonostante le condizioni visibilmente pericolanti della struttura, diverse persone continuano a frequentarla, trovando riparo sotto ciò che che resta della tettoia per cercare un po’ di ombra durante le giornate estive. Un comportamento estremamente rischioso.

