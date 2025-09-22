Flotilla verso Gaza: oggi nuova mobilitazione a Modena

Mentre dalle piattaforme social arrivano video ben montati e chiaramente identificabili, che mostrano palestinesi inneggianti ad 'Hallah' mentre trasportano sacchi di viveri tra le macerie degli edifici distrutti, dove ad attenderli ci sono intere famiglie affamate, anche dalla Flottiglia in navigazione verso Gaza giungono aggiornamenti.



Per la prima volta dal 1° settembre, data ufficiale della partenza da Barcellona capitanata e simboleggiata da Greta Thumberg, rinunciataria poco dopo rispetto al ruolo di riferimento della missione, il radar che traccia in tempo reale le imbarcazioni mostra un reale avanzamento verso la Striscia. Le navi si trovano ora a circa 200 miglia nautiche dalle coste siciliane, punto in cui si erano riunite prima di affrontare il tratto di mare senza ulteriori scali o soste. E 800 miglia da quelle dell'obiettivo. Tante, anche se così procedendo quelle coste potrebbero essere raggiunte entro il fine settimana.

A confermare la posizione attuale, evidente dal monitoraggio in tempo reale e pubblico della Flottilla, sono anche due parlamentari italiani a bordo: Marco Croatti, senatore del MoVimento 5 Stelle e coordinatore regionale del partito, e Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

Da un lato, gli esponenti politici lanciano un appello al governo italiano affinché sostenga l’iniziativa; dall’altro, chiedono una partecipazione diffusa le manifestazioni di piazza organizzate oggi in varie città d'Italia. Una mobilitazione che oggi prenderà forma a Modena, con un presidio in Piazza Grande, sotto il Municipio, al quale si unirà anche la protesta indetta nell'ambito dello sciopero nazionale USB. Lo sciopero a Modena riguarderà l’intero settore dell’autotrasporto e si svolgerà nell’arco dell’intera giornata.