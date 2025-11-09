Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica

Già dalle prime ore del mattino la partecipazione è stata alta. In diversi momenti si sono state tante le persone che si sono recati presso i banchetti di firma.
L'osservatorio ha annunciato che la raccolta proseguirà per diversi giorni grazie alla collaborazione di numerosi esercizi pubblici finalesi che hanno scelto di aderire. Sui propri canali social l’elenco completo delle attività che ospiteranno i moduli per le firme.
La richiesta: stop subito ai conferimentiLa petizione mira a una sola, chiara richiesta: che il sindaco di Finale Emilia emetta immediatamente un’ordinanza di blocco dei conferimenti dei rifiuti nella discarica cittadina.
Una richiesta che, secondo i promotori, arriva direttamente dalla comunità: “I cittadini ci chiedono di raccogliere il numero più alto possibile di firme per mandare un messaggio forte e chiaro”, scrive l’Osservatorio in una nota.
La questione discarica, da mesi al centro di polemiche e preoccupazioni, continua infatti a generare tensioni.
Al termine della prima giornata, i membri dell’Osservatorio Civico Ora tocca a noi esprimono soddisfazione e gratitudine verso la cittadinanza. “Oggi siamo fieri di tutti noi. Questo è il segnale che fare comunità per il bene di tutti è possibile e prioritario”, si legge nella nota.