Carpi, 24enne italiano arrestato per spaccio colpisce al volto poliziotto

La polizia Carpi ha arrestato un italiano di 24 anni per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Carpi, ha fermato un’autovettura con a bordo il 24enne, particolarmente agitato. Durante il controllo di Polizia, il 24enne si è dato alla fuga. Raggiunto e bloccato dagli agenti, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo il viso e il polso di un operatore.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti due involucri di cellophane di circa 11 grammi contenente hashish e cocaina, 1230 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. La perquisizione, estesa al domicilio, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Vignola, ha permesso di rinvenire altri 7105 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Carpi.

