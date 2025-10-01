Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, 24enne italiano arrestato per spaccio colpisce al volto poliziotto

Carpi, 24enne italiano arrestato per spaccio colpisce al volto poliziotto

La perquisizione, estesa al domicilio, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Vignola, ha permesso di rinvenire altri 7105 euro in contanti

La polizia Carpi ha arrestato un italiano di 24 anni per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Nel pomeriggio di ieri la polizia di Carpi, ha fermato un’autovettura con a bordo il 24enne, particolarmente agitato. Durante il controllo di Polizia, il 24enne si è dato alla fuga. Raggiunto e bloccato dagli agenti, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo il viso e il polso di un operatore.
All’interno del veicolo sono stati rinvenuti due involucri di cellophane di circa 11 grammi contenente hashish e cocaina, 1230 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. La perquisizione, estesa al domicilio, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Vignola, ha permesso di rinvenire altri 7105 euro in contanti e materiale per il confezionamento.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Carpi.

