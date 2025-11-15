Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco Emilia: dalla Lega una raccolta firme per chiedere più sicurezza e controlli

Castelfranco Emilia: dalla Lega una raccolta firme per chiedere più sicurezza e controlli

Boni: 'Recente ordinanza del sindaco Giovanni Gargano, volta a limitare la vendita di alcolici, è del tutto insufficiente ad affrontare le reali criticità'

'Il Gruppo Lega di Castelfranco Emilia, raccogliendo le numerose segnalazioni di cittadini ed esercenti colpiti da furti, atti vandalici e situazioni di degrado, annuncia l’avvio di una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione comunale un significativo potenziamento dei controlli sul territorio, in particolare nelle ore notturne. L'iniziativa partirà domenica 16 novembre, in Corso Martiri dalle 10'. Lo dice Lodovica Boni del Carroccio.

'Molti residenti riferiscono infatti di non sentirsi più sicuri nel muoversi dopo il calare del buio, a causa della presenza di gruppi che bivaccano, consumano alcol e creano disordine. In questo contesto, riteniamo che la recente ordinanza del sindaco Giovanni Gargano, volta a limitare la vendita di alcolici, sia del tutto insufficiente ad affrontare le reali criticità. I dati e le segnalazioni raccolte indicano che la maggior parte dei furti e degli episodi criminosi si concentra nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 del mattino. È quindi evidente la necessità di un presidio di vigilanza che garantisca sicurezza e prevenzione proprio nelle ore più delicate'.

'La Lega si fa promotrice di iniziative concrete per ristabilire condizioni di tranquillità e tutela per tutti i cittadini. Non possiamo accettare che le persone siano costrette a chiudersi in casa già dal tardo pomeriggio per paura di ciò che accade nelle strade di Castelfranco. Cogliamo inoltre l’occasione per informare la cittadinanza che il Ministero della Difesa ha disposto l’arrivo di ulteriori 40 carabinieri sul nostro territorio, un passo importante verso il rafforzamento della sicurezza locale'.

