Castelfranco: tunisino occupa abusivamente locale condominiale e impedisce accesso ai residenti, arrestato

Nel pomeriggio di sabato i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza un 21enne, di origine tunisina, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che occupava abusivamente un locale comune di un condominio situato in via Bertelli.

L’indagato si era introdotto nel locale condominiale rendendolo di fatto inaccessibile agli altri residenti che, da tempo, non potevano più usufruire dello spazio comune.

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno inoltre riscontrato che l’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’immobile, traendo indebitamente energia a danno del condominio.

Durante le operazioni di perquisizione, l’uomo ha inoltre tentato di ostacolare l’attività dei militari spintonandoli, senza tuttavia provocare feriti.

Oggi, a seguito dell’udienza, il Giudice per l’Indagine Preliminare del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.