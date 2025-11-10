Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco: tunisino occupa abusivamente locale condominiale e impedisce accesso ai residenti, arrestato

Castelfranco: tunisino occupa abusivamente locale condominiale e impedisce accesso ai residenti, arrestato

L’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’immobile, prendendo energia a danno del condominio

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Nel pomeriggio di sabato i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza un 21enne, di origine tunisina, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che occupava abusivamente un locale comune di un condominio situato in via Bertelli.

L’indagato si era introdotto nel locale condominiale rendendolo di fatto inaccessibile agli altri residenti che, da tempo, non potevano più usufruire dello spazio comune.

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno inoltre riscontrato che l’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’immobile, traendo indebitamente energia a danno del condominio.

Durante le operazioni di perquisizione, l’uomo ha inoltre tentato di ostacolare l’attività dei militari spintonandoli, senza tuttavia provocare feriti.

Oggi, a seguito dell’udienza, il Giudice per l’Indagine Preliminare del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Lega: 'Sicurezza a Castelfranco Emilia fuori controllo, servono le ronde'

Lega: 'Sicurezza a Castelfranco Emilia fuori controllo, servono le ronde'

Castelfranco, furti e vandalismi contro le auto in sosta

Castelfranco, furti e vandalismi contro le auto in sosta

Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Castelfranco, fermata pullman pericolosa: Lega denuncia situazione a rischio per gli studenti

Castelfranco, fermata pullman pericolosa: Lega denuncia situazione a rischio per gli studenti

Promozione, l'arbitro riconosce l'errore: Castelfranco-Bentivoglio si dovrà rigiocare

Promozione, l'arbitro riconosce l'errore: Castelfranco-Bentivoglio si dovrà rigiocare

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Assalita sotto casa in zona San Faustino: reagisce e mette in fuga l'aggressore

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish

Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish

Processo morte Alex Bonucchi: condannata la società dell'hotel in cui è morto

Processo morte Alex Bonucchi: condannata la società dell'hotel in cui è morto

Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: muore 18enne a Pieve di Cento

Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: muore 18enne a Pieve di Cento

Grave incidente a Cognento: motociclista 19enne in terapia intensiva

Grave incidente a Cognento: motociclista 19enne in terapia intensiva