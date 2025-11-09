Processo morte Alex Bonucchi: condannata la società dell'hotel in cui è morto

La sentenza e il risarcimentoL’azienda è stata riconosciuta colpevole come persona giuridica e condannata al pagamento di una multa pari a 200.000 dinari (circa 1.334 euro). Ai genitori della vittima, Barbara Degli Esposti e Claudio Bonucchi, è stato riconosciuto un risarcimento complessivo di 8 milioni di dinari (circa 53.334 euro), suddiviso equamente tra i due.
Un processo riaperto dopo l’assoluzioneIn un primo procedimento, il rappresentante dell’hotel era stato assolto. Tuttavia, la Corte Suprema algerina ha successivamente annullato quella decisione, ordinando la riapertura del caso. Il nuovo dibattimento si è svolto nei giorni scorsi, alla presenza dei genitori del giovane italiano.Alex Bonucchi aveva solo 25 anni quando ha perso la vita nella piscina di un hotel ad Algeri. Era gennaio del 2021 e il ragazzo si trovava lì per una trasferta di lavoro.
Due autopsie affermano che il ragazzo sarebbe rimasto folgorato da un cavo scoperto, situato accanto alla piscina dell’hotel nel quale alloggiava.
Secondo l’ultima sentenza, però Alex sarebbe morto per un malore in acqua e non per morte violenta come riscontrato dall’autopsia.
'Sono orgogliosa di aver potuto accompagnare i suoi genitori in questo cammino difficile e di aver condiviso con loro ogni passo verso questo traguardo. La loro forza è una lezione di amore e di dignità che commuove e ispira. Oggi possiamo dire che un pezzo di giustizia è stato fatto. Per Alex. Per la sua famiglia. Per tutti e tutte' - ha concluso la parlamentare del M5S.