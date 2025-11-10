Blitz della Finanza e dei funzionari doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Marconi di Bologna. A finire nel mirino degli investigatori un 22enne di origine africana proveniente da Barcellona e residente in Spagna arrestato con 3 chili di hashish. Lo straniero, già noto agli operatori di polizia per aver percorso similari tratte aeree, all’atto del fermo ha mostrato evidente nervosismo e reticenza. L’ispezione del relativo bagaglio ha permesso di rinvenire 30 panetti di hashish sottovuoto in confezioni di cellophane, occultati tra gli effetti personali, per un peso complessivo di circa 3 chilogrammi. Le analisi speditive hanno confermato la natura stupefacente della sostanza, riconducibile ai derivati della cannabis. L’intero quantitativo è stato sottoposto a sequestro, mentre il corriere è stato tratto in arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e accompagnato verso il carcere “Dozza” di Bologna.
Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish
Aveva 30 panetti di hashish sottovuoto in confezioni di cellophane, occultati tra gli effetti personali
