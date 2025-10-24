Auto Moto d'epoca, Bologna capitale dell'eccellenza su quattro ruote
Nel padiglione ACI Italia attenzione alla storia dell'auto e allo sport, con l'esposizione della Minardi F1 M189 del 1989
Marco Amendola
