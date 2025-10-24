Alla guida dopo aver consumato droga e alcol: raffica di patenti ritirate
Nel corso dei controlli dell'ultimo fine settimana da parte Polizia stradale di Modena
Nella serata di venerdì 17 ottobre scorso, inoltre, le pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza lungo l’autostrada A/1, hanno intercettato e fermato nella zona di Reggio Emilia una bisarca carica di auto, sulla quale era stata segnalata la presenza di un’autovettura rubata poco prima in territorio bolognese verosimilmente destinata all’estero per poi essere riciclata.
Il conducente della bisarca, un 40enne italiano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione; sono in corso indagini per risalire al materiale autore del furto.
Il veicolo recuperato è stato restituito al proprietario.
