Alla guida dopo aver consumato droga e alcol: raffica di patenti ritirate

La Polizia di Stato di Modena il fine settimana scorso ha effettuato servizi di controllo mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nell’area del Casello Autostradale di Modena Nord con l’impiego di un laboratorio mobile e la collaborazione di infermieri messi a disposizione da ASPI (Autostrade Per l’Italia) per l’analisi immediata dei campioni salivari prelevati.Si tratta di uno screening preliminare effettuato tramite tampone: grazie al Laboratorio mobile è possibile analizzare campioni salivari e accertare nell’immediatezza l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei veicoli.Il servizio, effettuato la notte di sabato scorso da quattro pattuglie della Polizia Stradale di Modena Nord, ha consentito di sottoporre a test salivare precursore oltre 30 conducenti, ritirare 8 patenti di guida a conducenti risultati positivi all’accertamento alcolemico o ai test salivari per la ricerca di stupefacente e a sequestrare per la confisca tre veicoli con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria.Sempre personale della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza stradale sul territorio modenese effettuati lo scorso weekend, ha contestato 85 infrazioni al codice della strada, segnalato amministrativamente 2 persone trovate in possesso di sostanza stupefacente (cocaina/hashish) in modica quantità conritiro della patente di guida e fermo del veicolo e ritirate 5 patenti di guida per divieto di sorpasso e utilizzo di telefono cellulare durante la marcia.Nella serata di venerdì 17 ottobre scorso, inoltre, le pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza lungo l’autostrada A/1, hanno intercettato e fermato nella zona di Reggio Emilia una bisarca carica di auto, sulla quale era stata segnalata la presenza di un’autovettura rubata poco prima in territorio bolognese verosimilmente destinata all’estero per poi essere riciclata.Il conducente della bisarca, un 40enne italiano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione; sono in corso indagini per risalire al materiale autore del furto.Il veicolo recuperato è stato restituito al proprietario.